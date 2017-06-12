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Конкурс "Как я поменял работу и жизнь": победителем стал фридайвер, который был банкиром
На FINANCE.TUT.BY завершился конкурс «Как я поменял работу и жизнь». На протяжении четырех дней вы отдавали свои голоса за присланные читателями истории о смене профессии.
Хотя со стороны участников были обнаружены попытки недобросовестно повлиять на результаты голосования, после пересчета голосов без учета накруток победителем стал Николай Спирин.
— Много раз я задумывался о том, чтобы поменять сферу деятельности, —
Редакция вручит ему приз — 300 рублей.
Второе место — у 27-летнего Владислава Мурашко, который был продавцом отечественных телевизоров, а стал высокооплачиваемым айтишником.
— Главный урок, который я вынес для себя из моей истории: окончив курсы, ты не становишься специалистом, —
Подарок от информационного партнера конкурса
— Сейчас в Беларуси я работаю воспитателем в детском саду. Я ведь по образованию учительница русского языка. Пенсия у меня — 210 рублей, на эти деньги не выживешь. То, чем занимаюсь, мне нравится: дети позитивные и забавные. Сегодня, например, рисовали салют. Работа творческая! И поверьте, о годах, проведенных в Греции, я не жалею. Трудности забылись. А прекрасная природа, море — эти воспоминания со мной. Вот моя история. Не бойтесь дерзать, и судьба даст вам шанс! —
FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию!
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Больше всего голосов набрал рассказ Николая Спирина: был руководителем отделения банка, а стал инструктором по фридайвингу.
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