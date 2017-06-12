На FINANCE.TUT.BY завершился конкурс «Как я поменял работу и жизнь». На протяжении четырех дней вы отдавали свои голоса за присланные читателями истории о смене профессии.



Фото: из личного архива Николая

Хотя со стороны участников были обнаружены попытки недобросовестно повлиять на результаты голосования, после пересчета голосов без учета накруток победителем стал Николай Спирин.

— Много раз я задумывался о том, чтобы поменять сферу деятельности, — делился своими сомнениями Николай. — Но финансовые условия работы в банке были очень привлекательными, да и официальная карьера шла в гору — меня приняли в члены правления банка. И это расхолаживало, позволяло откладывать принятие решения: «А может, все не так и плохо? Ну и что, что нет интереса, зато деньги хорошие».

Редакция вручит ему приз — 300 рублей.



Фото из архива Владислава Мурашко

Второе место — у 27-летнего Владислава Мурашко, который был продавцом отечественных телевизоров, а стал высокооплачиваемым айтишником.

— Главный урок, который я вынес для себя из моей истории: окончив курсы, ты не становишься специалистом, — рассказывал Владислав. — Тебе не гарантировано место работы, ее вообще можно не найти. Твоя карьера зависит от твоей настойчивости, веры в себя и умения видеть перспективы. Ну и от ситуации на рынке труда, конечно, тоже.

Подарок от информационного партнера конкурса РАБОТА.TUT.BY достанется 65-летней Маргарите Бородий, которая заняла третье место по итогам голосования. Маргарита почти 12 лет проработала в Греции, ухаживая за больными или присматривая за детьми.



Фото из личного архива Маргариты

— Сейчас в Беларуси я работаю воспитателем в детском саду. Я ведь по образованию учительница русского языка. Пенсия у меня — 210 рублей, на эти деньги не выживешь. То, чем занимаюсь, мне нравится: дети позитивные и забавные. Сегодня, например, рисовали салют. Работа творческая! И поверьте, о годах, проведенных в Греции, я не жалею. Трудности забылись. А прекрасная природа, море — эти воспоминания со мной. Вот моя история. Не бойтесь дерзать, и судьба даст вам шанс! — писала Маргарита.

FINANCE.TUT.BY благодарит каждого, кто прислал свою историю в редакцию!