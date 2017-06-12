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Доступ к кредитным историям белорусов могут открыть лизинговым и микрофинансовым компаниям

13.06.2017 12:22 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси внесут изменения в закон «О кредитных историях». Согласно им, кредитные истории клиентов в Нацбанк будут передавать в том числе микрофинансовые и лизинговые организации. 12 июня депутаты одобрили законопроект в первом чтении.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Новая редакция закона «О кредитных историях», принятого в 2008 году, уточняет перечень субъектов, которые предоставляют сведения в кредитный регистр Нацбанка. К ним добавляются микрофинансовые и лизинговые организации, а также Банк развития.

— Когда мы повышаем прозрачность взаимоотношений между кредитором и кредитополучателем, клиентам становятся доступны более простые продукты без залогов, без поручителей. Банки делают специальные предложения для заемщиков с положительной кредитной историей, — объяснил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Лапко, представляя законопроект в парламенте.

Если у человека испорчена кредитная история, предусмотрен период в 5 лет, после которого эта информация обнуляется.

— Мы предоставляем информацию только за последние 5 лет, — заявил Дмитрий Лапко. — Возможно, это много. С другой стороны, это решение банк сам принимает при кредитовании. Не факт, что он будет руководствоваться этими данными.

Он добавил, что институт кредитных историй позволяет адекватно оценить собственные силы и ограничить нагрузку, в том числе на родственников.

— Есть увлекающиеся люди, которые берут кредиты и указывают родителей в поручителях. А потом оказалось, что потратили на телефоны, на ноутбуки, а вернуть деньги не могут. И приходится родителям-пенсионерам эти деньги возвращать.

Кредитный регистр — автоматизированная информационная система Нацбанка, обеспечивающая формирование кредитных историй, их хранение и предоставление кредитных отчетов. Сейчас в кредитном регистре около 4,8 миллиона кредитных историй физических и юридических лиц Беларуси.

В кредитной истории содержатся сведения о кредитных договорах, заключенных с банками и микрофинансовыми организациями, овердрафтах, договорах займа, поручительства, гарантии, залога. По закону «О кредитных историях» каждый кредитополучатель банка может раз в год бесплатно получить кредитный отчет. На платной основе это можно делать неограниченное количество раз.

 
 
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В Беларуси внесут изменения в закон "О кредитных историях". Согласно им, кредитные истории клиентов в Нацбанк будут передавать в том числе микрофинансовые и...

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