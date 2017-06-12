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Доступ к кредитным историям белорусов могут открыть лизинговым и микрофинансовым компаниям
В Беларуси внесут изменения в закон «О кредитных историях». Согласно им, кредитные истории клиентов в Нацбанк будут передавать в том числе микрофинансовые и лизинговые организации. 12 июня депутаты одобрили законопроект в первом чтении.
Новая редакция закона «О кредитных историях», принятого в 2008 году, уточняет перечень субъектов, которые предоставляют сведения в кредитный регистр Нацбанка. К ним добавляются микрофинансовые и лизинговые организации, а также Банк развития.
— Когда мы повышаем прозрачность взаимоотношений между кредитором и кредитополучателем, клиентам становятся доступны более простые продукты без залогов, без поручителей. Банки делают специальные предложения для заемщиков с положительной кредитной историей, — объяснил заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Лапко, представляя законопроект в парламенте.
Если у человека испорчена кредитная история, предусмотрен период в 5 лет, после которого эта информация обнуляется.
— Мы предоставляем информацию только за последние 5 лет, — заявил Дмитрий Лапко. — Возможно, это много. С другой стороны, это решение банк сам принимает при кредитовании. Не факт, что он будет руководствоваться этими данными.
Он добавил, что институт кредитных историй позволяет адекватно оценить собственные силы и ограничить нагрузку, в том числе на родственников.
— Есть увлекающиеся люди, которые берут кредиты и указывают родителей в поручителях. А потом оказалось, что потратили на телефоны, на ноутбуки, а вернуть деньги не могут. И приходится родителям-пенсионерам эти деньги возвращать.
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В Беларуси внесут изменения в закон "О кредитных историях". Согласно им, кредитные истории клиентов в Нацбанк будут передавать в том числе микрофинансовые и...
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