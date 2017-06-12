Аналитики: Украина в обозримом будущем останется расколотой страной



фото: Arhano.ru

В ближайшие годы на Украине одинаково маловероятны большая война и всестороннее политическое урегулирование кризиса в стране.

Такой вывод содержится в докладе аналитического агентства «Внешняя политика», оказавшемся в распоряжении издания “Коммерсантъ” . Взяв за основу тезис, что Украина уходит на второй план повестки дня всех ведущих вовлеченных игроков — США, ЕС и России, авторы прогноза определили четыре сценария, по которым может пойти развитие ситуации на Украине. Один из них — под названием «Киев на прицепе» — предполагает внутриполитическую дестабилизацию: массовые уличные акции, в том числе вооруженные, попытку государственного переворота и возобновление военных действий в Донбассе.

«Украинский кризис продолжает развиваться в границах констант, определенных к весне 2015 года: большая война маловероятна, урегулирование заморожено, минские соглашения остаются основой политического процесса»,— так начинается доклад «Украинский вопрос. Сценарии развития украинского кризиса», оказавшийся в распоряжении “Ъ”. Документ подготовлен агентством «Внешняя политика» под редакцией руководителя агентства, программного директора Валдайского клуба Андрея Сушенцова и старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО МИД России Николая Силаева.

Эксперты определили четыре базовых сценария, по которым могут развиваться события на Украине. Ключевой посыл: сегодня эта страна уходит на второй план повестки дня всех ведущих вовлеченных игроков — США, ЕС и России. Так, в окружении президента США Дональда Трампа отсутствуют заинтересованные в Украине фигуры (наподобие Джо Байдена и Виктории Нуланд в администрации Барака Обамы). «Без присмотра со стороны США правительство в Киеве в январе-феврале 2017 года возобновило военно-политические эксперименты в Донбассе»,— говорится в докладе.

Первый из сценариев, под названием «Движение в колее», предполагает сохранение на нынешнем уровне политической стабильности на Украине и поддержку правительства со стороны Запада. При этом западные лидеры молчаливо признают слабость президента Петра Порошенко, провал реформ и обостряющуюся конкуренцию между различными политическими силами на Украине. Масштабное наступление украинской армии в Донбассе маловероятно. Возобновление военных действий сопряжено для Киева с угрозой поражения.

Согласно второму сценарию, «Киев на прицепе», Украина переживает внутриполитическую дестабилизацию. В наиболее мягком варианте она примет форму противостояния между президентом и новым составом Верховной рады, сложившимся по итогам досрочных парламентских выборов. В наиболее остром варианте дестабилизация проявится в массовых уличных акциях, в том числе вооруженных, а также в угрозе госпереворота и коллапса государственных структур. В таком варианте урегулирование в Донбассе полностью блокируется, нарастает риск возобновления полномасштабных боевых действий. В случае такого форс-мажора Запад может оказаться заложником собственной инерционной внешней политики по отношению к Украине.

Третий сценарий, «Коллапс и равнодушие», подразумевает снижение вовлеченности ЕС и США в украинские дела. «Доступ Украины к западной финансовой помощи ограничивается, власти в Киеве сталкиваются с непосредственной угрозой новой макроэкономической катастрофы. В западной прессе и из уст политиков все громче звучит критика Киева за провал реформ, неконтролируемое политическое насилие, большое влияние радикальных националистов»,— говорится в докладе. Резюме: правящие круги Украины лишаются своего ключевого источника силы — недвусмысленной поддержки со стороны Запада. «Продать» конфликт на востоке страны как «защиту Европы от русской агрессии» становится если не невозможным, то затруднительным.

В четвертом сценарии, «Угроза изоляции», политический режим в Киеве сохраняет устойчивость, однако степень его поддержки Западом уменьшается. Представители ОБСЕ, лидеры Германии и Франции публично отмечают и комментируют ситуации, когда позиция украинской стороны противоречит ее обязательствам по минским соглашениям и препятствует процессу урегулирования в Донбассе. «В риторике западных политиков вопрос о судьбе санкций в отношении России начинает отделяться от вопроса об урегулировании украинского кризиса»,— говорится в исследовании. При этом условия для досрочных выборов Рады или президента не созревают. Властям удается удержать контроль на всей территории страны. Политическое влияние праворадикальных вооруженных групп ослабевает. В Донбассе сокращаются обстрелы и вооруженные инциденты на линии соприкосновения.

Урегулирование украинского кризиса невозможно без компромисса между всеми его внешними участниками — такова итоговая мысль, звучащая в докладе. Однако достичь этого компромисса сложно по нескольким причинам, поясняют авторы: «Во-первых, Россия не стремится к тому, чтобы Украина была консолидирована на прозападной и антироссийской основе. Во-вторых, Запад не хочет, чтобы Украина была консолидирована на пророссийской основе. В-третьих, сама Украина в обозримом будущем останется расколотой страной, несущей в себе зерна и одной и другой консолидации». Между тем внешние игроки также должны учитывать вероятность нового витка украинского кризиса в ходе электорального цикла в 2018 году. Сценарий, аналогичный Евромайдану, может повториться. «В общих интересах не превращать Украину в поле битвы между Россией и Западом»,— заключают эксперты агентства «Внешняя политика».