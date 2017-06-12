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Рябов: дожди в Беларуси прекратятся в четверг 15 июня

13.06.2017 12:46 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 13 июн – Sputnik. Погода в Беларуси улучшится в четверг 15 июня – дожди прекратятся и снова потеплеет, сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

Рябов: дожди в Беларуси прекратятся в четверг 15 июня
© Pixabay
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По информации синоптиков, в среду из-за воздушных масс, поступающих с Балтийского моря, еще будет прохладно: повсеместно пройдут кратковременные дожди с грозами, а дневная температура не поднимется выше +20°С.

"Далее с ростом атмосферного давления погода улучшится, ветер стихнет, а дожди на большей части страны прекратятся", – сказал Рябов.

По его словам, в четверг 15 июня  уже будет без осадков, дожди возможны только на востоке Беларуси, днем ожидается от +14 до +20°С, по юго-западу республики – до +23°С.

В пятницу 16 июня кратковременные дожди прогнозируются в отдельных районах на западе страны, а днем столбики термометров местами поднимутся до +26°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Во второй половине рабочей недели кратковременные осадки возможны только в отдельных районах республики.

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