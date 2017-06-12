Каких специалистов не хватает в Минске и какие зарплаты предлагают наниматели

В Минске наниматели предлагают соискателям в среднем зарплату на уровне 510 рублей в месяц, рассказала председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома Жанна Романович. При этом основное количество вакансий — с зарплатой в 300−800 рублей.



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— Ситуация с занятостью в Минске меняется в лучшую сторону. Уже сегодня прием новых работников на 97,7% восполняет увольнения. В начале года этого показатель составлял около 82,8%. Сегодня люди пошли на работу, — говорит Жанна Романович. — Сократились масштабы неполной занятости, увеличился спрос на рабочую силу, в тоже время на рынке труда появилась конкуренция за рабочие места.

Сегодня в Минске на учете по безработице состоят 5 тысяч человек. Уровень зарегистрированной безработицы составляет 0,5% от численности экономически активного населения. В банке вакансий значится больше 11 тысяч предложений от нанимателей, из которых около 49% — по рабочим профессиям и специальностям. С начала года около 1,4 тысячи минчан устроились на временные и общественные оплачиваемые работы. В число востребованных специалистов входят бухгалтера, руководители различного уровня (директора, его заместители), специалисты по продажам, контролеры-кассиры. Зато в столице в избытке экономистов, юристов, водителей. Квалифицированным специалистам с опытом работы наниматель предлагает вакансии от 800 рублей. В первом квартале в столице создали больше 6 тысяч новых рабочих мест (в основном в торговле и сфере услуг).

Жанна Романович отмечает, что нетрудоустроенным нередко приходится объяснять, что «зарплату нужно еще заработать».

— На прием недавно пришел 53-летний мужчина, который последние 6 лет нигде не работал. По образованию переводчик. Квалификацию потерял, работать по специальности не хочет. Рабочим тоже не хочет идти, зато хочет руководителем среднего звена, — приводит пример специалист. — При этом мужчина сразу же заявил, что на зарплату в 300 рублей работать не пойдет. А на вопрос, какую бы зарплату вы хотели, он ответил, что «1000 рублей, как и сказал президент».

Специалисты центра занятости рекомендуют соискателям оценивать уровень своей профессиональной подготовки, уровень компетенции, прежде чем называть нанимателю уровень зарплаты. «Сегодня среди безработных есть и не мотивированные к труду граждане, которые регистрируются в службе занятости населения только для получения статуса, а не для трудоустройства», — уточняют специалисты.

— Другой пример, мужчина 73 лет, он ищет работу и для себя, и для своего сына, который уже несколько лет не работает, а работа ему нужна в отделе или секторе внешнеэкономических связей, отмечает Жанна Романович. — За консультацией обратилась 41-летняя женщина, ткачиха по специальности, которая последний год нигде не работала, при этом имеет большую задолженность по кредиту в банке. Она несколько раз регистрировалась в службе занятости, но в трудоустройстве не была заинтересована и каждый раз ее снимали с учета за неявку.