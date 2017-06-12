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Легендарному вратарю "Спартака" Дасаеву исполнилось 60 лет
13.06.2017 13:17 — Разное | Sputnik Беларусь
Заслуженный мастер спорта СССР, серебряный призер чемпионата Европы, бронзовый призер Олимпиады, двукратный чемпион СССР, шестикратный обладатель приза "Вратарь года"имени Льва Яшина. Это все о нем — Ринате Дасаеве.
С 1977 года Дасаев играл в московском "Спартаке". За 11 лет в составе "красно-белых" он провел 425 матчей, из которых 165 — в статусе капитана.Затем еще три года до 1991-го выступал за испанскую "Севилью". Завершив карьеру работал в этом клубе тренером вратарей.
В 2003 году основал Академию футбола и вратарского искусства.
Спортивные комментаторы любят называть Дасаева символом эпохи. Минские фанаты смогут лично поздравить юбиляра — Ринат Файзрахманович вместе с другими легендами "Спартака" примет участие в матче ветеранов на стадионе "Трактор", которым минское "Динамо" отпразднует уже свой 90-летний юбилей.
Смотрите в фотоленте Sputnik кадры из спортивной и личной жизни одного из лучших вратарей в истории футбола.
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Легендарный вратарь московского "Спартака" и сборной СССР по футболу Ринат Дасаев 13 июня празднует 60-летие.
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