Лукашенко видит обострение военной обстановки в зоне ОДКБ

МИНСК, 13 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявляет об обострении военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ.



© Sputnik / Виктор Толочко Политолог: приоритет ОДКБ ― создание общей противоракетной обороны

Такое мнение глава государства высказал во вторник на встрече с руководителями оборонных ведомств государств — членов ОДКБ. Президент отметил, что за все время существования Организации обстановку в регионе нельзя было назвать спокойной.

"Все эти годы военно-политическую обстановку в зоне ответственности ОДКБ нельзя было назвать спокойной. На современном этапе она еще больше обостряется", — заявил президент. Слова главы государства приводит пресс-служба президента.

По словам Лукашенко, в этих условиях Беларусь придает особое значение эффективности работы уставных органов ОДКБ. Белорусский президент выразил надежду, что проходящее во вторник в Минске заседание Совета министров обороны будет способствовать укреплению безопасности государств — членов ОДКБ.

Лукашенко также заявил, что белорусская сторона считает необходимым как можно скорее оснастить Коллективные силы оперативного реагирования (КСОР) новейшими образцами вооружения и военной техники. По мнению президента, на практике эта работа продвигается медленными темпами, что недопустимо.

"В такой ситуации Коллективные силы не достигают своего максимального потенциала, поэтому работу по данному направлению необходимо активизировать", — сказал президент. Он также считает, что нельзя затягивать согласование сторонами соглашения о совместном техническом обеспечении КСОР ОДКБ, которое подготовлено в рамках создания соответствующей системы материально-технического обеспечения войск.

Лукашенко сообщил, что по инициативе белорусской стороны осенью запланировано апробировать новую, более масштабную форму совместной подготовки формирований КСОР ОДКБ — оперативно-стратегическое учение. Во время этого учения будет оценен уровень подготовки штабов и войск к совместным действиям.

"Важно не только обкатать действия войск в различных регионах коллективной безопасности в единой учебной обстановке, но и проработать действия по предотвращению современных угроз, которые уже устойчиво приобрели гибридные формы. Это реалии сегодняшнего дня, и они требуют от Организации адекватного реагирования", — сказал Лукашенко.

Поэтому Беларусь поддерживает инициативу формирования системы межгосударственного информационного взаимодействия, в том числе Центра кризисного реагирования и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним.