МИНСК, 13 июн — Sputnik. Следователи продолжают разбираться в деле "Белого легиона", а само объединение необходимо отличать от клуба "Патриот", рассказал журналистам в Палате представителей Беларуси во вторник глава КГБ республики Валерий Вакульчик.



© Sputnik / Виктор Толочко Вакульчик о "Белом легионе": следствие объективно разбирается

Весной 2017 года КГБ возбудил уголовное дело в отношении 26 человек по статье "создание незаконного вооруженного формирования". В СМИ это дело наиболее известно как "дело "Белого легиона", которое также называют "делом патриотов" — из-за того, что многие задержанные состояли в бобруйском клубе "Патриот". Однако Вакульчик считает, что такое сравнение некорректно.

"Это разные вещи. Просто некоторые из тех, кто проходит по 287-й статье (Создание незаконного вооруженного формирования — Sputnik), когда-то имели отношение к клубу "Патриот". Неправильно будет их связывать воедино", — заявил журналистам во вторник Вакульчик.

Не считает председатель КГБ Беларуси и то, что главным фигурантом этого дела можно назвать Мирослава Лозовского — одного из лидеров незарегистрированной спортивно-патриотической организации "Белый легион", существовавшей в Беларуси в 90-х годах.

"Нельзя сказать, что Лозовский самый главный. Стоит вопрос, кто там (в "Белом легионе" — Sputnik) лидер, кто — исполнитель, в чем заключается роль каждого. Мы не будем ставить на него клеймо главного", — отметил Вакульчик.

Следствие еще разбирается

"Следствие объективно разбирается, пока преждевременно говорить, дойдет ли до суда", — сказал Вакульчик и добавил, что тем, кому не было доказательств или кто был не виновен, уголовное дело закрыли.

Как отметил глава КГБ, преждевременно говорить о том, дойдет ли дело "Белого легиона" до разбирательств в суде.

Были ли пытки?

Один из задержанных по этому делу, "водитель Статкевича" Сергей Кунцевич заявлял, что в СИЗО к нему применялись пытки.

"О чем вы говорите? Они просятся, чтобы их перевели из СИЗО № 1 к нам (в СИЗО КГБ — Sputnik). Не только фигуранты этого дела", — отметил глава Комитета госбезопасности.

Вакульчик добавил: хоть в машине у Кунцевича и обнаружили оружие, достаточно доказательств не нашли для того, чтобы вменить ему что-либо в вину — поэтому и отпустили.

"Есть организованность с точки зрения квалификации деяний? Есть. Есть вооруженность? Есть. Еще момент. 287-я статья — это политическая статья или экстремизм? Экстремизм. Это серьезные вещи, но установка следователей — объективно разобраться во всех вопросах. Конечно, я знаю больше, но я не могу об этом говорить, чтобы раньше времени не ставить на кого-то клеймо. Я сторонник того, чтобы ответы на все вопросы были даны в установленном законом порядке.", — заключил Вакульчик.

Он подчеркнул, что раньше времени о человеке нельзя сказать, что он преступник. "По многим людям, которые проходят по уголовным делам Комитета госбезопасности, если нет доказательств (даже если есть внутренняя убежденность оперативного сотрудника или моя как руководителя), мы не принимаем каких-то мер", — констатировал Вакульчик. Он объяснил это тем, что есть закон и должна быть справедливость. "А справедливость в том, чтобы каждый проходящий по уголовному делу понимал, что по отношению к нему поступили справедливо. Тогда я смотрю ему в глаза прямо", — резюмировал глава КГБ Беларуси.

Что за "Белый легион"?

© Sputnik / Виктор Толочко Интервью с "фрау А"

Фигуранты "Белого легиона" подозревались в создании бандформирований и планировании терактов в ходе несанкционированных акций протеста в Беларуси весной этого года. Правоохранительные органы утверждали, что подозреваемые хотели дестабилизировать ситуацию в стране. Во время проведенных обысков было изъято оружие. При этом спецслужбы не исключили, что изъятое оружие планировалось использовать во время уличных акций 25 марта.

По последним данным правозащитников, под стражей остаются 14 человек, которые проходят по двум уголовным делам, возбужденным по статьям "подготовка к участию в массовых беспорядках" и "создание незаконного вооруженного формирования".

Несколько дней назад белорусские правозащитники сообщили, что уголовное дело о подготовке к участию в массовых беспорядках прекращено в отношении трех оппозиционеров, членов зарегистрированного в Чехии "Молодого фронта" Дмитрия Дашкевича, Романа Васильева и Сергея Пальчевского. Прекращение уголовных дел было произведено из-за отсутствия в их деяниях состава преступления.