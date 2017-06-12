Чем выгоден Беларуси переход на российские рубли в расчетах за нефть и газ

О подготовке проекта соглашения о переходе на российские рубли в расчетах за нефть и газ между Россией и Беларусью стало известно накануне, 12 июня, от заместителя министра энергетики Беларуси Вадима Закревского, который озвучил эту информацию во время конференции по устойчивому развитию энергетики в Астане.

Для начала следует вспомнить о том, что рассчитываться в российских рублях за энергоносители, в первую очередь, за нефть и газ, которые импортируются из России, Беларусь стала еще 2-3 года назад, отметила экономический обозреватель Sputnik Елена Ольшанская на радио Sputnik Беларусь.

"Тогда это было очень выгодно Беларуси, потому что курс российского рубля был достаточно низким. Но потом, когда мировые цены на нефть упали, соответственно, российский рубль упал вниз, и стоимость этих энергоресурсов для Беларуси очень сильно выросла, это было очень больно и очень невыгодно Минску", — рассказала Ольшанская.



© Sputnik Максим Богодвид Беларусь будет платить России за нефть и газ в рублях

В настоящее время, по информации обозревателя, речь идет о том, что Россия установит для Беларуси жесткие цены на нефть и газ, и они будут зафиксированы в российских рублях, а не в долларах США, как это было на протяжении практически всей истории белорусско-российских отношений.

"Это позитивный момент, потому что цены будут закреплены жестко и будут оговорены в контрактах. Таким образом, Беларусь будет застрахована от девальвации российского рубля. Мы будет рассчитываться в российских рублях по ценам, которые будут установлены в тех же российских рублях", — сказала Ольшанская.

Обозреватель также напомнила о том, что около месяца назад российское правительство рассматривало макропрогноз развития российской экономики на ближайшие три года. Тогда было принято решение и поддержана позиция российских профильных финансовых и экономических ведомств о том, что до конца 2020 года в России будет происходить плавная девальвация российского рубля.

"России это необходимо, чтобы поддержать собственный экспорт. Но темпы девальвации, которые заложены в этих документах, достаточно серьезные и внушают опасение и белорусским властям. То есть российский рубль предлагается девальвировать до 40% по самому пессимистичному сценарию", — уточнила Ольшанская.

Обозреватель отметила, что Россия, как и Беларусь, идет по пути дедолларизации собственной экономики. Разница в том, что Россия на этом пути продвинулась несколько дальше, чем Беларусь. В России не существует привязки к доллару практически ни в каких общественных отношениях, за исключением экспортных цен на энергоносители.

"Беларусь шаги на пути дедолларизации еще только делает. Сейчас мы отказываемся от платежей в валюте по страховым договорам, за авиаперевозки и так далее. Скорее всего, в будущем нас ждет отвязка и от евро в ставках аренды", — сказала Ольшанская.

При этом дальнейшие действия Нацбанка Беларуси пока сложно прогнозировать, поскольку эти действия затрагивают очень многие субъекты рынка, и регулятор предпочитает пока держать все это в секрете, констатировала обозреватель.