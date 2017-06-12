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В Пуховичском районе пьяный водитель на Peugeot врезался во встречный мопед: мопедист в реанимации

13.06.2017 13:25 — Разное | Tut.by  
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Серьезную аварию устроил 12 июня в Пуховичском районе пьяный водитель Peugeot.


Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, 28-летний водитель Peugeot ехал по трассе Пуховичи — Затитова Слобода. При совершении маневра левого поворота он выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом Hors.

В результате ДТП 54-летний мопедист получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.






Возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что водитель Peugeot был пьян. Он задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Возбуждено уголовное дело. Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК Республики Беларусь.

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