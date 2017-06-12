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У одного из восьми человек, задержанных в 2017 году в Беларуси по подозрению в террористической деятельности, было найдено взрывное устройство.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так КГБ заявил о задержании преступника, готовившего теракт в Европе У одного из восьми человек, задержанных в 2017 году в Беларуси по подозрению в террористической деятельности, было найдено взрывное устройство.

Данное лицо намеревалось устроить теракт в Европе. Об этом рассказал председатель ведомства Валерий Вакульчик, передаетГоворя о задержанных, глава КГБ пояснил, что они к террористической и экстремистской деятельности и находились в международном розыске. Они бывали в Сирии, а один человек приехал из Германии. Именно у него и было найдено взрывное устройство.