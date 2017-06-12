|
КГБ заявил о задержании преступника, готовившего теракт в Европе
13.06.2017 13:29 — Разное | Ежедневник
фото: 24tv.ua
У одного из восьми человек, задержанных в 2017 году в Беларуси по подозрению в террористической деятельности, было найдено взрывное устройство.Данное лицо намеревалось устроить теракт в Европе. Об этом рассказал председатель ведомства Валерий Вакульчик, передает
Говоря о задержанных, глава КГБ пояснил, что они к террористической и экстремистской деятельности и находились в международном розыске. Они бывали в Сирии, а один человек приехал из Германии. Именно у него и было найдено взрывное устройство.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
У одного из восьми человек, задержанных в 2017 году в Беларуси по подозрению в террористической деятельности, было найдено взрывное устройство.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии