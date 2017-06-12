Успейте купить билет: 15 самых-самых концертов лета

Как известно, лето — фестивальный сезон в музыке. Однако в Минске и обычных концертов на стандартных площадках меньше не становится. AFISHA.TUT.BY выбрала самые интересные из грядущих перформансов.



Фото с презентации альбома «Дом с нормальными явлениями». Источник: evaportal.ru

Где: пр-т Победителей, 65 (Прайм Холл). Когда: 23 июня. Сколько: от 55 рублей. Купить билет

Один из главных рэперов России снова в Минске. Как известно, обещанного Скриптонитом ждут два года — недавно казахстанский музыкант неожиданно выпустил второй альбом «Праздник на улице 36», который на самом деле оказался не тем, который Адиль так долго готовил. Тем не менее перед еще одной грандиозной бомбой, которую Скриптонит планирует сбросить на слушателей уже осенью, артист решил заглянуть к нам в столицу с обновленной и дополненной «народными коммерческими хитами и понятным саундом» программой.

И в очередной раз позволительно пропускать концерт Адиля только в случае острой аллергии на его манеру вокала — выступления казахстанского музыканта с живой группой удивительны по своему звучанию, драйву, энергетике и напоминают скорее рок-н-ролльные вечеринки, чем банальную тусовку русского рэпера.





Где: пр-т Машерова, 9 (Корпус). Когда: 23 июня. Сколько: от 20 рублей. Купить билет

Если вам совсем не по душе русский рэп во всех его многонациональных проявлениях, 23 июня вы можете провести в компании отечественного музыкального продукта от группы «Петля Пристрастия». Любят ребят не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ, о чем говорят высокие оценки от российской «Афиши». А о том, что значит эта инди-банда для нас, лучше всего скажут многочисленные премии, которые Черепко-Самохвалов и компания выиграли за последние полгода.

На своем большом сольном концерте в «Корпусе» музыканты отыграют все важнейшие треки каждого из своих четырех альбомов.



Фото с сайта hmmagazine.com

Где: ул. Притыцкого, 62 (Re:public). Когда: 26 июня. Сколько: от 40 рублей. Купить билет

Любите старые-добрые гиги и музыку с припиской «кор»? Тогда на летний сезон присмотритесь к культовому клубу Re: public, среди гостей которого, например, будут такие музыкальные банды, как американские дэткорщики Chealsea Green, которые одновременно прославляют Сатану, сыплют проклятиями, надрывают глотки и выводят мелодичные соло, приправленные симфоническим металом.



Фото: Дмитрий Ромас, TUT.BY

Где: д. Малое Запрудье (Шаблі). Когда: 8 июля. Сколько: 35 рублей.

Как же все-таки здорово, что Михалку теперь можно выступать в Беларуси, правда? На редкость плодовитый музыкант за такой короткий срок успел поиграть со своим спортивным Brutto, порадовать фанатов старых «Ляписов» ностальгическими концертами, а теперь еще готовится к акустическому творческому вечеру «Зорачкі». Если для вас Сергей всегда в первую очередь был фигурой с флагом на баррикадах, этот перформанс может радикально перевернуть представление о музыканте — такое пропускать не стоит.





Где: пр-т Победителей, 65 (Прайм Холл). Когда: 11 июля. Сколько: от 65 рублей. Купить билет

В далеких 2000-х, когда альтернативная музыка была на своем пике, Three Days Grace уверенно входили в первую когорту мейнстрима. К 2017-му жанр явно подрастерял аудиторию, лоск и шарм, а сама группа недосчиталась сооснователя и вокалиста Адама Гонтьера, ушедшего в сольную карьеру. Тем не менее банда продолжает поставлять старым и новым фанатам раз три года свежий альбом и катается по миру с концертами.

Если вы старый фанат группы или просто один из тех меломанов, которых рэп-революция не увела в сторону Кендрика Ламара и Versus-баттлов, вечерок под саундтрек добротного альтернативного рока — то, что доктор прописал.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Где: пр-т Победителей, 111 («Минск-Арена»). Когда: 17 июля. Сколько: от 83 рублей. Купить билет

А вот Depeche Mode, в отличие от своих иностранных коллег, уже привычно обосновались на «Минск-Арене», регулярно радуя белорусских слушателей качественными концертами. Что радует, группа до сих пор не потеряла свою актуальность, а ее музыка по-прежнему звучит немного не по-земному.

Новый альбом, неожиданно поднимающий революционные идеи, конечно, вряд ли можно засчитать в актив самых удачных за всю историю группы, но тем не менее Spirit Tour пропускать вряд ли стоит.



Фото с сайта kommersant.ru

Где: ул. Притыцкого, 62 (Re:public). Когда: 19 июля. Сколько: от 8,5 рубля. Купить билет

Любит наш народ трибьюты. Любит гораздо сильнее, нежели творчество начинающих белорусских банд — «хватит уже свое играть, давайте по классике». С другой стороны, это на самом деле оправданно, ведь не каждая знаковая группа может позволить себе выступить в Беларуси, а история некоторых, как «Король и Шут», уже не получит светлого продолжения из-за смерти Михаила Горшенева.

В этот вечер выступать перед слушателями и воссоздавать на сцене самый настоящий концерт культового «Короля и Шута» будет группа «ПараЛель», которую фанаты не единожды признавали самой точной копией команды Горшка.





Где: пл. Октябрьская, 1 (Дворец Республики). Когда: 20 июля. Сколько: от 22 рублей. Купить билет

Президентский оркестр Республики Беларусь продолжает играть лучшие мировые саундтреки от «Гарри Поттера» до «Полицейской академии». Конечно, такая программа уже могла порядком надоесть столичным слушателям, но ведь хорошая симфоническая музыка никогда не производит плохого впечатления. Опять же это отличный вариант ностальгического вечера — за исключением хитов из «Игры престолов», почти все саундтреки сопровождают фильмы, покинувшие экраны кинотеатров давным-давно.





Где: д. Боровая (аэродром Боровая). Когда: 22 июля. Сколько: 35 рублей. Купить билет

Музыкальных оупен-эйров в Беларуси, увы, не много. Хорошо, что хотя бы на аэродроме Боровая из года в год случается что-то по настоящему интересное. В этот раз, правда, никаких вам громких европейских или американских артистов, все свое, домашнее, или как максимум одолженное у соседей. Тем не менее команда выступающих на самом деле радует: специальная программа от Михалка под названием Brutto & Ляпис, «Сплин», «Чайф», «Каста», Anacondaz, а также наши европейские звездочки Naviband и привычные фестивальные «Дай Дорогу!».





Где: ул. Орловская, 80 (Dreamland). Когда: 29−30 июля. Сколько: один день — 16,99 рубля, два дня — 24,99.

Конечно же, Freaky Summer Party событие гораздо шире, нежели простой концерт. На самом деле на эту хипстерскую и семейную тусовку почти сразу повесили знак качества, обязывающий к ежегодном посещению. И с музыкальной составляющей, как с той же едой и прочими активностями, на FSP все традиционно хорошо.

В этом году, например, хедлйнерами стали британцы Everything Everything (прорыв года по версии Times) и россияне Tesla Boy. Очень приблизительно их жанровый спектр можно описать как инди, Rʼn'B, электроника и поп, хотя, возможно, в случае этих ребят рамки будут лишними. Главное, что эта музыка как нельзя лучше подходит фестивалю — легкая, небанальная и по-настоящему летняя.



Фото с сайта hitkiller.com

Где: ул. Революционная, 9 (TNT Rock Club). Когда: 29 июля. Сколько: от 30 рублей.

Одному из ключевых клубов столицы уже 5 лет. Площадка, которая стала верным приютом для самобытных белорусских коллективов и сотен трибьютов, собирала посетителей на кинопросмотры и открывала таланты минской публике, отмечает важную дату в своем стиле: концертом-экскурсом по лучшей мировой музыке от The Beatles до Red Hot Chili Peppers. Выступать на летнем дворике будут как знакомые постоянным посетителям белорусские коллективы, так и иностранный гость — официальный трибьют-бэнд группы Led Zeppelin, который, как ни странно, зовется Boot Led Zeppelin.





Где: ул. Притыцкого, 62 (Re:public). Когда: 9 августа. Сколько: от 50 рублей. Купить билет

А если слушать трибьют, пусть и в исполнении почти безукоризненной копии, не то, что вам нужно, хотя послушать «Король и Шут» хочется, отличным выбором будет посещение концерта памяти Михаила Горшенева «Будь, как дома, путник!» от его друга Андрея Князева и группы «КняZz». Как обещают организаторы, кроме погружения в атмосферу одной из самых значимых российских рок-групп, посетителей ждет множество сюрпризов и по-настоящему домашняя атмосфера.



Фото с сайта The Prelude Press

Где: ул. Притыцкого, 62 (Re:public). Когда: 29 августа. Сколько: от 50 рублей. Купить билет

Да, летний сезон не особо балует ценителей мужицкой тяжелой музыкой. Из светлых пятен — визит скандинавских дэт-викингов Amon Amarth с презентацией нового альбома Jomsviking. Плодовитые шведы за 20 лет успели записать уже 10 пластинок, подкупающих качеством и содержанием фанатов брутальных эпосов и мощнейшей, как молот Тора, мелодики.

Особенно порадует это событие всех фанатов группы, ведь это уже не первая попытка викингов прорваться на белорусские музыкальные площадки. Например, в 2013 и 2014 годах музыканты уже планировали концерты в столице, но оба раза они отменялись из-за проблем с трансфером в Беларусь. Будем надеяться, что 29 августа нынешнего года музыкантам ничто не сможет помешать.



Фото с сайта MetalLand.net

Где: пр-т Партизанский, 6А (Брюгге). Когда: 29 августа. Сколько: от 25 рублей. Купить билет

Провожать лето можно будет не только в компании брутальных дядек-викингов, но и под ретровейв американской группы Dance With The Dead. Такой вариант для тех, кому клубная музыка минских ночников не нравится вот совсем, а на рейвы в «Хулиган» идти не хочется. Американцы на один вечер отправят всех в неоновое настоящее своими очаровательными битами и виртуозными гитарными соло.





Где: пр-т Победителей, 65 (Прайм Холл). Когда: 23 сентября. Сколько: от 55 рублей. Купить билет

Культовые немецкие музыканты из Rammstein, которые у нас давали фантастические шоу задолго до того, как другие группы нашли Беларусь на карте мира, уж очень давно не выступали в Минске. Сами задумайтесь: прошло аж 7 лет. За это время Солодуха успел стать кумиром молодежи, а Артем из Navi окончить журфак и съездить на «Евровидение».

К сожалению, хороших новостей для фанатов немецких музыкантов пока нет: альбом в процессе, а новостей насчет концертов у нас нет и подавно. Зато можно хоть как-то заменить это симфоническим шоу Lords of Sound, которые исполнят хиты Rammstein.