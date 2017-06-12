Особняк Рокфеллера в Нью-Йорке выставлен на продажу

Элитный четырехэтажный дом, в котором 21 комната, был построен более 90 лет назад. Сейчас он является объектом исторического наследия, пишет РБК .

Информация о доме размещена на сайте агентства по продаже недвижимости Brown Harris Stevens.



Фото bhsusa.com

Площадь дома — 908 квадратных метров, он четырехэтажный. В доме есть лифт. Обставлены восемь спален, одиннадцать санузлов, шесть комнат для прислуги. В гостиных и спальнях восемь каминов, есть библиотека и винный погреб.



Фото bhsusa.com



Фото bhsusa.com



Фото bhsusa.com



Фото bhsusa.com

Историческую ценность представляет и внутреннее убранство особняка: мебель XVIII века и картины знаменитых художников — Сезанна, Гогена, Пикассо и Матисса (на фото сайта продавца картины замазаны).



Фото bhsusa.com



Фото bhsusa.com



Фото bhsusa.com



На заднем дворе дома разбит небольшой сад. Фото bhsusa.com