Прокуратора Испании взялась за Криштиану Роналду

Прокуратура Испании подала иск в отношении нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду по обвинению в неуплате налогов, сообщает Reuters.



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Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллиона евро. По версии прокуратуры, футболист скрывал свои доходы с помощью некой организации, созданной в 2010 году.

Роналду грозит тюремный срок до пяти лет. В данный момент он проходит подготовку к Кубку конфедераций - 2017.

В групповом турнире Кубка конфедераций - 2017 чемпионы Европы сыграют с Мексикой (18 июня, Казань), Россией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).