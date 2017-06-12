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Прокуратора Испании взялась за Криштиану Роналду

13.06.2017 13:51 — Разное | Tut.by  
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Прокуратура Испании подала иск в отношении нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду по обвинению в неуплате налогов, сообщает Reuters.


Фото: twitter.com/ChampionsLeague

Он подозревается в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 14,7 миллиона евро. По версии прокуратуры, футболист скрывал свои доходы с помощью некой организации, созданной в 2010 году.

Роналду грозит тюремный срок до пяти лет. В данный момент он проходит подготовку к Кубку конфедераций - 2017.

В групповом турнире Кубка конфедераций - 2017 чемпионы Европы сыграют с Мексикой (18 июня, Казань), Россией (21 июня, Москва, стадион «Спартак») и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).

 
 
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Прокуратура Испании подала иск в отношении нападающего "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду по обвинению в неуплате налогов, сообщает Reuters.

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