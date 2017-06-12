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ГТК рассказал, что будет с лимитами на международные посылки
13.06.2017 14:09 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Вопрос об унификации лимитов на посылки из-за рубежа обсуждается в рамках ЕврАзЭС.
Об этом рассказал зампредседателя ГТК Сергей Полудень, пишет
Однако говорить о таком решении пока рано, пояснил Полудень. Согласно документам, подписанным в рамках ЕврАзЭС, страны будут двигаться к унификации норм. Срок поэтапного сближения лимитов – 3 года. Согласована норма в 200 евро. Однако каждая страна имеет право регулировать ее на национальном уровне.
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Вопрос об унификации лимитов на посылки из-за рубежа обсуждается в рамках ЕврАзЭС.
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