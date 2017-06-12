ГТК рассказал, что будет с лимитами на международные посылки

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Вопрос об унификации лимитов на посылки из-за рубежа обсуждается в рамках ЕврАзЭС.

Об этом рассказал зампредседателя ГТК Сергей Полудень, пишет TUT.BY . Если стороны придут к соглашению об унификации, Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200.

Однако говорить о таком решении пока рано, пояснил Полудень. Согласно документам, подписанным в рамках ЕврАзЭС, страны будут двигаться к унификации норм. Срок поэтапного сближения лимитов – 3 года. Согласована норма в 200 евро. Однако каждая страна имеет право регулировать ее на национальном уровне.