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ГТК рассказал, что будет с лимитами на международные посылки

13.06.2017 14:09 — Разное | Ежедневник  
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ГТК рассказал, что будет с лимитами на международные посылки

фото: tut.by

Вопрос об унификации лимитов на посылки из-за рубежа обсуждается в рамках ЕврАзЭС.

Об этом рассказал зампредседателя ГТК Сергей Полудень, пишет TUT.BY. Если стороны придут к соглашению об унификации, Россия и Казахстан снизят свои лимиты с 1000 евро до 200, а Беларусь повысит с 22 до 200.

Однако говорить о таком решении пока рано, пояснил Полудень. Согласно документам, подписанным в рамках ЕврАзЭС, страны будут двигаться к унификации норм. Срок поэтапного сближения лимитов – 3 года. Согласована норма в 200 евро. Однако каждая страна имеет право регулировать ее на национальном уровне.

 
 
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Вопрос об унификации лимитов на посылки из-за рубежа обсуждается в рамках ЕврАзЭС.

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