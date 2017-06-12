На замену C3 Picasso: представлен новый кроссовер Citroen C3 Aircross

Несмотря на то что французская новинка делит общую платформу с Opel Crossland X и Peugeot 2008 следующего поколения, C3 Aircross получил яркую самобытную внешность и широкие возможности персонализации.





Премьера C3 Aircross состоялась во Франции вскоре после публичного показа старшего по рангу «паркетника» C5 Aircross (его представили на апрельском автосалоне в Шанхае). В длину C3 Aircross достигает 4,15 м (колесная база — 2,6 м), а дорожный просвет по сравнению с исходным хэтчбеком C3 на 2 см больше. Отрадно, что внешность новинки практически мало чем отличается от задорного шоу-кара C-Aircross, который Citroen показала на мартовском автосалоне в Женеве.



На бамперах у «паркетника» имеются защитные накладки. Из прочих особенностей облика C3 Aircross — «двухэтажная» головная оптика, задние фонари с 3D-эффектом и различные графические элементы для широких возможностей персонификации.

В общей сложности покупатель может выбирать из 90 комбинаций, включая 8 цветов кузова, 4 цвета крыши (при двухцветной окраски кузова) и различные цветовые элементы на багажных релингах, корпусах наружных зеркал, окантовках фар, декоративных колпачках колесных дисков и декор на задних боковых стеклах.

К слову, изготовлены декоративные элементы на стеклах из поликарбоната и покрыты цветной пленкой для создания графического контраста с эффектом «жалюзи» — они «закрывают» салон от прямых солнечных лучей, не препятствуя обзорности и проникновению света.





Также можно выбрать один из пяти вариантов отделки салона кроссовера, где, по словам разработчиков, используются материалы и элементы из мира мебели и моды. Объем багажника у C3 Aircross варьируется от 410 л до 520 л при максимально сдвинутых вперед сиденьях заднего ряда. Сложив спинки, вместительность багажника можно увеличить до 1289 л. В специальной нише в центральной консоли имеется беспроводное зарядное устройство для смартфона, мультимедиа-система кроссовера — с 7-дюймовым сенсорным экраном.





Для C3 Aircross предусмотрено до 12 различных электронных вспомогательных систем, среди которых функции экстренного торможения и предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной, системы распознавания дорожных знаков и контроля внимания водителя.





Полного привода для C3 Aircross не предусмотрено. Единственным подспорьем на бездорожье станет известная по другим моделям концерна PSA система Grip Control с пятью режимами работы вспомогательной электроники. В Европе для новинки заявлены шесть вариантов двигателей. Это бензиновый трехцилиндровый турбомоторчик PureTech объемом 1,2 л и мощностью 82, 110 или 130 лошадиных сил, а также 1,6-литровый дизель BlueHDi с двумя вариантами мощности (100 и 120 сил). Коробки передач — 5- и 6-ступенчатая «механика» и 6-ступенчатый «автомат», который полагается только для 110-сильного бензинового мотора.





В модельном ряду марки новый «паркетник» сменит однообъемник C3 Picasso — у европейских дилеров C3 Aircross появится во втором полугодии 2017 года. Цены будут объявлены в июле.