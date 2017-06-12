Без Левченко и Веремеенко. Стал известен состав женской сборной Беларуси на Евробаскет-2017

Стал известен состав сборной Беларуси по баскетболу, которая 16 июня стартует на чемпионате Европы в Чехии.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В окончательную заявку на турнир попали следующие баскетболистки.

Защитницы: Ольга Зюзькова, Алекс Бентли, Алена Голубева, Юлия Рытикова.

Нападающие: Татьяна Лихтарович, Екатерина Снытина, Мария Попова, Мария Филончик, Янина Инкина.

Центровые: Виктория Гаспер, Марина Кресс, Марина Иващенко.

Отметим, что чемпионат вынуждены пропустить Елена Левченко и Анастасия Веремеенко, восстанавливающиеся после тяжелого сезона.

На первом этапе женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Словакии и Италии. SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляции всех матчей команды Натальи Трофимовой.