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Без Левченко и Веремеенко. Стал известен состав женской сборной Беларуси на Евробаскет-2017
Стал известен состав сборной Беларуси по баскетболу, которая 16 июня стартует на чемпионате Европы в Чехии.
В окончательную заявку на турнир попали следующие баскетболистки.
Защитницы: Ольга Зюзькова, Алекс Бентли, Алена Голубева, Юлия Рытикова.
Нападающие: Татьяна Лихтарович, Екатерина Снытина, Мария Попова, Мария Филончик, Янина Инкина.
Центровые: Виктория Гаспер, Марина Кресс, Марина Иващенко.
Отметим, что чемпионат вынуждены пропустить Елена Левченко и Анастасия Веремеенко, восстанавливающиеся после тяжелого сезона.
На первом этапе женская сборная Беларуси сыграет с командами Турции, Словакии и Италии. SPORT.TUT.BY проведет онлайн-трансляции всех матчей команды Натальи Трофимовой.
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Стал известен состав сборной Беларуси по баскетболу, которая 16 июня стартует на чемпионате Европы в Чехии.
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