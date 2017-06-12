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Обнаружен гриб-паразит, превращающий жуков в зомби

13.06.2017 14:47 — Разное | Tut.by  
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Американские ученые из Университета Арканзаса и Корнеллского университета обнаружили новый вид паразитических грибов, который превращает самок жуков-мягкотелок Chauliognathus pensylvanicus в зомби. Убитые грибом насекомые привлекают самцов, которые спариваются с ними и заражаются сами. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org, передает Lenta.ru.


Изображение: Public Domain

C.pensylvanicus живут на лугах и полях, питаясь цветковыми растениями. Они часто садятся на цветы, на которых обитает гриб Eryniopsis lampyridarum. Когда жук инфицируется им, челюсти насекомого крепко прилипают к растению, после чего насекомое умирает.

Спустя день его крылья раскрываются. Мертвые самки кажутся самцам готовыми к спариванию, однако попытка совокупления приводит к заражению нового насекомого грибом и дальнейшему распространению паразита.

Ученые обнаружили, что из 446 собранных ими жуков 90 были инфицированы E.lampyridarum. От заражения до раскрытия крыльев проходило 15−22 часов. Кроме того, гриб вызывал вздутие брюшка, что также делало мертвых самок-зомби привлекательными для противоположного пола.

Исследователи планируют выяснить, возможно ли уменьшить скорость распространения гриба, если склеить крылья зараженных насекомых.

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Убитые грибом насекомые привлекают самцов, которые спариваются с ними и заражаются сами.

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