Вопрос крови: бесплатно или за деньги

14 июня отмечается Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day). Эта дата была установлена Всемирной организацией здравоохранения в 2005 году. Праздник приурочен к дате рождения австрийского врача Карла Ландштейнера (1868-1943) — лауреата Нобелевской премии за открытие групп крови у человека.



© Sputnik/ Артем Чирва Беларусь на 100% обеспечена донорской кровью

Самым большим вызовом для развития донорства на постсоветском пространстве является вопрос увеличения доли безвозмездных доноров. На сегодняшний момент по данным заместителя директора Республиканского центра крови Айганыш Сатыбалдиевой, в Кыргызстане доля безвозмедных доноров составляет всего 21%, на родственников пациентов приходится 76%, а число плтаных доноров достигает лишь 4%.

По ее словам, в Кыргызстане до сих пор не принята государственная программа развития донорства. Поэтому на тысячу человек населения приходится всего 6 доноров.

В свою очередь, координатор проекта "Красный Полумесяц Казахстана" Алтынай Ахметжанова рассказала, что у них республике вопросами развития безвозмездного донорства занялись еще в 2014 году. Особое внимание уделено молодежи, которая в последствии может придти к сознательному донорству.

Для повышения интереса к донорству в информационные проекты привлекаются медийные персоны: актеры, политики, спортсмены, которые своим личным примером популяризируют донорство.

В Беларуси вопросы популяризации безвозмедного донорства поддерживаются на государственном уровне, что позволило увеличить показатели.

По словам заместителя директора РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий Татьяны Клестовой, за 2014-2016 годы количество безвозмездных донаций крови увеличилось в 8 раз, а безвозмездных донаций компонентов в 17 раз.

Всего в общем числе донаций безвозмездное донорство в Беларуси достигло показателя в 20%.

Глава регионального представительства Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Москве Даврон Мухамадиев особо отметил важность информационной составляющей в развитии донорства в регионе. По его словам, не маловажную роль играет взаимодействие со средствами массовой информации. Даврон Мухамадиев рассказал, что в 1993 году во время гражданской войны в Таджикистане благодаря разъяснительной работе и информирования среди студентов была запущена программа "Помоги ближнему". Это позволило собирать по 600-700 литров донорской крови ежедневно для пострадавших.

Несомненным успехом можно считать опыт развития донорства в Молдове, где 100% собранной крови являются безвозмездными донациями.

Директор Национального центра переливания крови Светлана Чеботарь рассказала, что от безвозмездной практики донорства в Молдове не отказались даже в 90-ые годы. Тогда 99% донорской крови сдавали родственники пациентов, и лишь 1% приходился на волонтеров. Сегодня ситуация полностью иная. На сегодняшний день 85% донорской крови сдают волонтеры, а доля родственников снизилась до 15%.

Подводя итоги видеомоста, участники дискуссии отметили важность информирования населения в вопросах донорства и тесного сотрудничества со СМИ. В дальнейшем планируется перенимать опыт молдавской стороны в деле популяризации безвозмездных донаций.