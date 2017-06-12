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Сборная Бразилии забила самый быстрый гол в своей истории
Сборная Бразилии победила в товарищеском матче Австралию, забив самый быстрый гол в своей истории.
Уже на 10-й секунде матча Жулиано перехватил мяч, отдал его Соузе, и тот точно пробил в дальний угол.
Итоговый счет матча - 4:0.
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Сборная Бразилии победила в товарищеском матче Австралию, забив самый быстрый гол в своей истории.
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