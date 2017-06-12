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На МКАД бензовоз столкнулся с легковушкой и грузовиком

13.06.2017 14:54 — Разное | Tut.by  
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На МКАД бензовоз столкнулся с легковушкой и грузовиком. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ Октябрьского района Викторию Царук.


Фото: ГАИ Октябрьского района

Авария произошла 13 июня, около 11.00. Бензовоз МАЗ ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Казинца в сторону улицы Бабушкина во второй полосе. По предварительным данным, на развязке с улицей Кижеватова водитель бензовоза пытался не столкнуться с двигавшимся впереди грузовиком, который притормозил из-за произошедшего перед ним ДТП, поэтому сдал влево, в третью полосу, и врезался в ехавший там Opel, а после задел МАЗ, с которым стремился избежать столкновения.

В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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Авария произошла 13 июня, около 11.00, в Октябрьском районе столицы.

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