На МКАД бензовоз столкнулся с легковушкой и грузовиком. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя ГАИ Октябрьского района Викторию Царук.



Фото: ГАИ Октябрьского района

Авария произошла 13 июня, около 11.00. Бензовоз МАЗ ехал по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Казинца в сторону улицы Бабушкина во второй полосе. По предварительным данным, на развязке с улицей Кижеватова водитель бензовоза пытался не столкнуться с двигавшимся впереди грузовиком, который притормозил из-за произошедшего перед ним ДТП, поэтому сдал влево, в третью полосу, и врезался в ехавший там Opel, а после задел МАЗ, с которым стремился избежать столкновения.

В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.