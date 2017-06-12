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Совмин распорядился снизить потребление газа в ЖКХ
13.06.2017 15:05 — Разное | Ежедневник
фото: Sotsinvest.gazprom.ru
Организациям ЖКХ будут установлены конкретные ежемесячные задания по замещению природного газа мазутом или иными видами местного топлива. За невыполнение заданий планируется ввести персональную ответственность.
Совет Министров поручил облисполкомам и Минскому горисполкому снизить потребление природного газа и увеличить использование местных видов топлива при производстве тепловой энергии. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 12 июня 2017 г. № 438, сообщили в пресс-службе.
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Организациям ЖКХ будут установлены конкретные ежемесячные задания по замещению природного газа мазутом или иными видами местного топлива. За невыполнение...
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