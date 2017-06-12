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Совмин распорядился снизить потребление газа в ЖКХ

13.06.2017 15:05 — Разное | Ежедневник  
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Совмин распорядился снизить потребление газа в ЖКХ

фото: Sotsinvest.gazprom.ru

Организациям ЖКХ будут установлены конкретные ежемесячные задания по замещению природного газа мазутом или иными видами местного топлива. За невыполнение заданий планируется ввести персональную ответственность.

Совет Министров поручил облисполкомам и Минскому горисполкому снизить потребление природного газа и увеличить использование местных видов топлива при производстве тепловой энергии. Соответствующее решение закреплено постановлением  правительства от 12 июня 2017 г. № 438, сообщили в пресс-службе.

Согласно постановлению, местным органам власти и управлениями по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов Госкомитета по стандартизации  установить, начиная с июня 2017 г., для подчиненных организаций ЖКХ (имеющих на балансе котельное оборудование, работающее на природном газе и местных видах топлива) помесячные задания по замещению природного газа мазутом топочным и (или) местными видами топлива.

Госкомитету по стандартизации по согласованию с Министерством энергетики  поручено определить порядок расчета объемов природного газа, потребленного сверх объемов, установленных помесячными заданиями.

Персональная ответственность за выполнение данных заданий будет возложена на руководителей организаций ЖКХ с комбинированными котельными.

 

 
 
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Организациям ЖКХ будут установлены конкретные ежемесячные задания по замещению природного газа мазутом или иными видами местного топлива. За невыполнение...

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