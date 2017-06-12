Учения начались 6 июня — в ходе первой фазы бойцы сил спецподразделений учились работать в многонациональной команде, а 12 июня стартовала активная фаза маневров .



© Sputnik / Виктор Толочко В Минобороны сообщили замысел учения "Славянское братство-2017"

По легенде, бойцы выполняют контртеррористические операции по поддержке мира в условном государстве под юрисдикцией ООН. Команда десантников произвела высадку с транспортного самолета Ил-76, преодолела водную преграду и достигла точки назначения.

В маневрах принимают участие представители десантных войск Беларуси, России и Сербии, используется также более 150 единиц боевой техники. Белорусская сторона бесплатно предоставила сербским военнослужащим оружие, боеприпасы и технику.