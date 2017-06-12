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Десантирование и бой с "террористами": кадры учений Славянское братство
13.06.2017 15:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Учения начались 6 июня — в ходе первой фазы бойцы сил спецподразделений учились работать в многонациональной команде, а 12 июня
© Sputnik / Виктор Толочко
По легенде, бойцы выполняют контртеррористические операции по поддержке мира в условном государстве под юрисдикцией ООН. Команда десантников произвела высадку с транспортного самолета Ил-76, преодолела водную преграду и достигла точки назначения.
В маневрах принимают участие представители десантных войск Беларуси, России и Сербии, используется также более 150 единиц боевой техники. Белорусская сторона бесплатно предоставила сербским военнослужащим оружие, боеприпасы и технику.
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Активная фаза учений десантников из трех стран "Славянское братство-2017" началась накануне на полигоне Брестский. Смотрите кадры с участием белорусских, российских...
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