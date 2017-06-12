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Семашко анонсировал начало строительство завода по производству коробок передач в 2017 году

13.06.2017 15:27 — Разное | Ежедневник  
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Семашко анонсировал начало строительство завода по производству коробок передач в 2017 году

фото: tut.by

Об этом вице-премьер рассказал сегодня на торжественной презентации холдинга "Амкодор-Семаш".

Владимир Семашко подчеркнул, что машиностроительный комплекс останется одной из ключевых отраслей Беларуси, «кто бы что ни говорил», цитирует БЕЛТА. Вице-премьер напомнил, что Беларусь всегда ассоциировалась с такими брендами, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ, "Гомсельмаш", и эти предприятия дают работу сотням тысяч людей. «Это важно и в политическом плане, и в социальном», - подчеркнул Семашко. Кроме того, машиностроительный комплекс, помимо экспорта, обеспечивает техникой все сферы хозяйства Беларуси».

В этом году в Беларуси, согласно программе развития отрасли до 2020 года, будет начато строительство завода по производству коробок передач - механических, гидромеханических, электромеханических. "Сейчас мы их закупаем по импорту, а должны иметь свои высокотехнологичные коробки передач. Ведь это уже совершенно другой уровень нашей техники", - подчеркнул Семашко.

 
 
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Об этом вице-премьер рассказал сегодня на торжественной презентации холдинга "Амкодор-Семаш".

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