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Семашко анонсировал начало строительство завода по производству коробок передач в 2017 году
13.06.2017 15:27 — Разное | Ежедневник
фото: tut.by
Об этом вице-премьер рассказал сегодня на торжественной презентации холдинга "Амкодор-Семаш".
Владимир Семашко подчеркнул, что машиностроительный комплекс останется одной из ключевых отраслей Беларуси, «кто бы что ни говорил», цитирует
В этом году в Беларуси, согласно программе развития отрасли до 2020 года, будет начато строительство завода по производству коробок передач - механических, гидромеханических, электромеханических. "Сейчас мы их закупаем по импорту, а должны иметь свои высокотехнологичные коробки передач. Ведь это уже совершенно другой уровень нашей техники", - подчеркнул Семашко.
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Об этом вице-премьер рассказал сегодня на торжественной презентации холдинга "Амкодор-Семаш".
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