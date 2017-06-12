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Житель Пинска получил 460 рублей штрафа за то, что оскорбил инспектора ГАИ
Суд Пинска и Пинского района наказал 54-летнего жителя города штрафом за оскорбление должностного лица,
16 апреля на трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ инспектор остановил Audi A6 за превышение скорости. Во время составления административного протокола пассажир легковушки стал оскорблять сотрудника ГАИ и нецензурно выражаться в его адрес. В результате он также получил протокол по статье 23.5 КоАП.
Суд признал жителя города виновным в оскорблении должностного лица и обязал выплатить 460 белорусских рублей штрафа.
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Во время составления административного протокола пассажир легковушки стал оскорблять сотрудника ГАИ и нецензурно выражаться в его адрес.
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