Житель Пинска получил 460 рублей штрафа за то, что оскорбил инспектора ГАИ

Суд Пинска и Пинского района наказал 54-летнего жителя города штрафом за оскорбление должностного лица, сообщили в ГАИ Бреста.

16 апреля на трассе М10 Кобрин — Гомель — граница РФ инспектор остановил Audi A6 за превышение скорости. Во время составления административного протокола пассажир легковушки стал оскорблять сотрудника ГАИ и нецензурно выражаться в его адрес. В результате он также получил протокол по статье 23.5 КоАП.

Суд признал жителя города виновным в оскорблении должностного лица и обязал выплатить 460 белорусских рублей штрафа.