|
Как Беларусь обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0
13.06.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь
Нужно отметить, что белорусы в последнее время удачно выступают в товарищеских матчах, и недавняя победа над сборной Болгарии тому подтверждение.
© Sputnik / Виктор Толочко
Победный гол в матче забил Денис Поляков. Итоговый счет в игре с новозеландцами мог быть и больше, но наш форвард Максим Скаваш не сумел реализовать свой удачный проход к воротам соперника. Полузащитник белорусской сборной Алексей Риос прокомментировал результат игры.
"Очень хотелось порадовать болельщиков Минска и всей Беларуси и выиграть этот матч. Накануне мы смотрели их игру со сборной Северной Ирландии, где новозеландцы давали неплохое движение, использовали стандарты, фланговые передачи и демонстрировали британский стиль игры. В конце матча на стадионе немного не хватало освещения, но поле хорошего качества, а это самое главное", — сказал Риос.
Комментарий полузащитника белорусской сборной Алексея Риоса слушайте на радио Sputnik Беларусь.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полузащитник белорусской футбольной сборной Алексей Риос прокомментировал победу в товарищеском матче над сборной Новой Зеландии, которая примет участие в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии