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Как Беларусь обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0

13.06.2017 16:18 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Товарищеский футбольный матч между сборными Беларуси и Новой Зеландии состоялся на минском стадионе "Трактор" при небольшом количестве зрителей и не слишком комфортной дождливой погоде. Белорусская команда одержала победу со счетом 1:0.

Нужно отметить, что белорусы в последнее время удачно выступают в товарищеских матчах, и недавняя победа над сборной Болгарии тому подтверждение.

Как Беларусь обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0
© Sputnik / Виктор Толочко
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Победный гол в матче забил Денис Поляков. Итоговый счет в игре с новозеландцами мог быть и больше, но наш форвард Максим Скаваш не сумел реализовать свой удачный проход к воротам соперника. Полузащитник белорусской сборной Алексей Риос прокомментировал результат игры.

"Очень хотелось порадовать болельщиков Минска и всей Беларуси и выиграть этот матч. Накануне мы смотрели их игру со сборной Северной Ирландии, где новозеландцы давали неплохое движение, использовали стандарты, фланговые передачи и демонстрировали британский стиль игры. В конце матча на стадионе немного не хватало освещения, но поле хорошего качества, а это самое главное", — сказал Риос.

Комментарий полузащитника белорусской сборной Алексея Риоса слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Полузащитник белорусской футбольной сборной Алексей Риос прокомментировал победу в товарищеском матче над сборной Новой Зеландии, которая примет участие в...

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