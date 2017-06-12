Как Беларусь обыграла Новую Зеландию со счетом 1:0

Товарищеский футбольный матч между сборными Беларуси и Новой Зеландии состоялся на минском стадионе "Трактор" при небольшом количестве зрителей и не слишком комфортной дождливой погоде. Белорусская команда одержала победу со счетом 1:0.

Нужно отметить, что белорусы в последнее время удачно выступают в товарищеских матчах, и недавняя победа над сборной Болгарии тому подтверждение.



© Sputnik / Виктор Толочко Беларусь-Новая Зеландия: победа над гостями и антирекорд посещаемости 16

Победный гол в матче забил Денис Поляков. Итоговый счет в игре с новозеландцами мог быть и больше, но наш форвард Максим Скаваш не сумел реализовать свой удачный проход к воротам соперника. Полузащитник белорусской сборной Алексей Риос прокомментировал результат игры.

"Очень хотелось порадовать болельщиков Минска и всей Беларуси и выиграть этот матч. Накануне мы смотрели их игру со сборной Северной Ирландии, где новозеландцы давали неплохое движение, использовали стандарты, фланговые передачи и демонстрировали британский стиль игры. В конце матча на стадионе немного не хватало освещения, но поле хорошего качества, а это самое главное", — сказал Риос.

Комментарий полузащитника белорусской сборной Алексея Риоса слушайте на радио Sputnik Беларусь.