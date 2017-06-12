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Греф пообещал вывести «Сбербанк» в Беларуси «на устойчивую прибыль» в 2018 году
13.06.2017 15:48 — Разное | Ежедневник
фото: president.gov.by
Об этом Герман Греф говорил на встрече с Александром Лукашенко 13 июня.
Во время встречи президент предложил главе Сбербанка расширить поле деятельности на рынке Беларуси.
"Сбербанк России - активный участник нашего рынка. Думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку будем это делать", - сказал Лукашенко, отметив, что он готов обсуждать любые проблемы в сотрудничестве между сторонами.
Герман Греф, в свою очередь, напомнил, что «Сбербанк» в Беларуси – это крупный игрок, который увеличивал портфель в Беларуси даже в самые непростые годы, начиная с 2014 года. Он выразил уверенность, что сейчас, когда ситуация стабилизировалась, «мы закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016 годы".
С 2018 года, по прогнозам Грефа, Сбербанк должен "выходить на устойчивую прибыль". "В целом ситуация под контролем", - цитирует
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Об этом Герман Греф говорил на встрече с Александром Лукашенко 13 июня.
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