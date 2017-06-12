Откровенно о НАТО и Сноудене: фрагменты фильма Стоуна о Путине

Первая часть четырехсерийного фильма Стоуна "Интервью с Путиным" была показана в эфире американского телеканала Showtime во вторник в четыре часа утра по минскому времени. В ней президент РФ рассказал как о мировой политике, в частности, отношений Россия — США и НАТО.



© Sputnik Алексей Дружинин Путин - о том, как бы он вел себя с геем в общем душе на подлодке

"Там (в НАТО — Sputnik) нет союзников, только вассалы. Когда страна становится членом НАТО — ей уже очень трудно сопротивляться давлению такой крупной страны-лидера НАТО, как США", — сказал Путин.

На вопрос американского режиссера об Эдварде Сноудене, президент РФ выразил несогласие с действиями экс-сотрудника АНБ.

"Если ему что-то не нравится в работе, на которую его пригласили, нужно было уволиться и все", — сказал российский лидер.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что президент еще не смотрел фильм со своим участием, так как ожидает российской премьеры. Права на показ "Интервью с Путиным" приобрел российский Первый канал, и в РФ фильм с русским переводом будет транслироваться с 19 по 22 июня.