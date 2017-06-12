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На МКАД груженый грузовик снес более 50 метров ограждения

13.06.2017 16:32 — Разное | Tut.by  
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На столичной кольцевой дороге МАЗ с прицепом снес более 50 метров ограждения. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

Авария произошла 13 июня, около 14.30. 51-летний водитель МАЗа ехал по внутреннему кольцу МКАД со стороны проспекта Дзержинского в направлении улицы Громова. В какой-то момент он не справился с управлением на мокрой дороге, в результате чего грузовик занесло и отбросило в отбойник справа.


Фото: ГАИ Московского района

Повредив 45 метров ограждения, МАЗ в заносе отбросило в разделяющий встречные потоки отбойник. Пробив его, грузовик пересек три полосы внешнего кольца МКАД и остановился на обочине.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. По словам водителя, он ехал со скоростью около 70 км/ч, а перед тем как автомобиль занесло, начался сильный дождь.


Фото: ГАИ Московского района

В ГАИ напомнили, что в условиях непогоды, плохой видимости, мокрого дорожного покрытия необходимо быть предельно внимательными и осторожными, выбирать безопасную скорость и дистанцию с учетом дорожной обстановки.

 
 
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