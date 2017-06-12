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Оранжевый уровень опасности повторно объявлен на 13 июня из-за грозы
13.06.2017 16:40 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн – Sputnik. Синоптики снова объявили штормовое предупреждение – в этот раз из-за гроз, которые, как ожидается, пройдут в Беларуси до вечера вторника.
Ранее в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды уже предупреждали о ненастной погоде: на 13 июня объявлялось штормпредупреждение из-за шквалистого ветра.
"Наблюдающиеся в отдельных районах республики грозы до 21 часа распространятся на большую часть территории страны", – сказали в Гидромете.
Там также сообщили, что грозы ожидаются и в столичном регионе, в том числе Минске. В связи с этим в Беларуси второй день подряд объявлен оранжевый уровень опасности.
Во вторник Sputnik в Гидромете проинформировали, что уже в четверг 15 июня погода в Беларуси улучшится:
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Специалисты Гидромета ожидают, что грозы будут греметь до 21:00 вторника.
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