Всемирный бум на субкомпактные «паркетники» продолжается — только вчера Citroen представила свой новый C3 Aircross, а уже подоспел ответ от корейцев. Это Kona — модель, которая станет соперничать с французской новинкой, Toyota CH-R и тем же Nissan Juke. Названа она в честь одного из районов на Гавайях.





По своим габаритам (4,16 м в длину и 1,80 м в ширину) корейская новинка оказывается немного компактнее Nissan Juke, а по сравнению с продающейся у нас Creta питерской сборки, на фоне которой «паркетник» для европейского рынка смотрится гораздо эффектнее и «премиальнее», оказывается короче на 10,5 см. Колесная база у Kona равна 2,6 м.





Оформление салона Kona во многом схоже с хэтчбеком i30 нового поколения. Оснащение включает мультимедиасистемы с экранами диагональю 5,7 или 8 дюймов у топ-версий, систему Head-up display (проектор показаний приборов на лобовое стекло), аудиосистему Krell и щедрый набор электронных помощников, включая системы автоторможения и контроля рядности движения.





На европейском рынке Kona дебютирует осенью с двумя бензиновыми турбодвигателями на выбор. Это литровый трехцилиндровый агрегат T-GDI мощностью 120 лошадиных сил у базовой версии с 6-ступенчатой «механикой» и передним приводом и 177-сильный мотор объемом 1,6 л у топовой версии с 7-ступенчатым «роботом» и полным приводом.

Позже в гамме появятся модификации с 1,6-литровым дизелем мощностью 113 и 131 «лошадку», причем самый мощный «паркетник» на тяжелом топливе будет доступен как с передним, так и с полным приводом.





Увы, но к нам стильная и наверняка более дорогая Kona (о ценах для Европы в Hyundai пока не обмолвились) не попадет — в Беларуси, равно как и в России, основная ставка делается на Creta.