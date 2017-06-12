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Бежали, как могли: что дал белорусам Кубок Европы по бегу на 10 км

13.06.2017 17:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В субботу, 10 июня, на стадионе Республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике в Минске впервые в Беларуси прошел Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров. В Кубке приняли участие 78 спортсменов из 19 стран Европы.

Накануне старта наблюдатели говорили о высоких шансах на призовые места у женской команды Беларуси, которая традиционно входила в тройку лучших. Наши девушки на этих соревнованиях трижды брали "бронзу" — в 2010, 2011 и 2013 годах. На нынешнем Кубке Европы в Минске белорусская команда в составе Ольги Мазуренок, Светланы Куделич, Людмилы Ляхович, Нины Савиной, Анастасии Ивановой и Татьяны Стефаненко поднялась на первую ступеньку пьедестала.

Бежали, как могли: что дал белорусам Кубок Европы по бегу на 10 км
БФЛА / Sputnik
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"Основная борьба была в последнем забеге, сильнейшем у женщин. Пятеро девушек наших участвовало в забеге, бежали, как могли. Все складывалось очень напряженно. Три спортсменки — Сара Морейро из Португалии, наша Ольга Мазуренок, и Сабрина Мокенхаупт из Германии — вышли вперед, и постепенно убегали от остальных. Потом усилиями Морейро отрыв увеличился, и оторвались она и Мазуренок, оставив и немку позади", — рассказал Кругленя.

Ольга Мазуренок и Анастасия Иванова улучшили свои персональные рекорды на 19 и 32 секунды соответственно. Это, как считает тренер, весьма непростая задача. Тут влияет множество факторов: собственное психоэмоциональное состояние, степень физической подготовки, погодные условия. Именно погодные условия могли сыграть свою роль, в том, что мужская команда нашей страны на прошедших соревнованиях показала невысокий результат. Неплохо пробежал Владислав Рябов. Степан Роговцов и Сергей Платонов не смогли должным образом показать свой уровень, показав результаты хуже, чем месяц назад — на 30 и 90 секунд соответственно. 

Кубок Европы в беге на 10 тысяч метров посетил президент Европейской ассоциации легкоатлетических федераций Свен Арне Хансен. Он отметил, что это был лучший Кубок, который специалист пока что видел. Также соревнования посетил вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций, президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка.

Бежали, как могли: что дал белорусам Кубок Европы по бегу на 10 км
© Sputnik/
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"Кубок Европы, прошедший в Минске, очень важен для нас. Это новый виток для развития легкой атлетики. Ее можно успешно развивать внутри страны. А дети, которые приходят в легкую атлетику, увидят, что и международные соревнования проходят у нас. До этого подобного не было", — считает Кругленя.

Впереди у наших спортсменов Чемпионат Европы по легкой атлетике, где Беларусь выступит в высшей лиге, затем пройдет Чемпионат Беларуси, в августе текущего года — Чемпионат мира в Лондоне. А впереди — вторые Европейские игры, которые Беларусь примет в 2019 году.

Беседу с тренером Александром Кругленей о результатах Кубка Европы в беге на 10 тысяч метров слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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О перспективах белорусской легкой атлетики после победы женской команды на Кубке Европы в беге на 10 тысяч метров на радио Sputnik Беларусь рассказал тренер,...

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