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Чехии, Польше и Венгрии грозят санкции за отказ принимать беженцев

13.06.2017 17:34 — Разное | Ежедневник  
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Чехии, Польше и Венгрии грозят санкции за отказ принимать беженцев

фото: ria.ru

Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии, говорится в коммюнике ЕК.

Дело открыто из-за нарушения властями этих стран договоренностей о распределении по территории ЕС беженцев, оказавшихся в Италии и Греции, сообщает РИА Новости.

Еврокомиссия отмечает, что неоднократно напоминала Праге, Варшаве и Будапешту о необходимости выполнения обязательств. Однако, несмотря на призывы ЕК, Чехия, Венгрия и Польша, так и не начали принимать у себя беженцев.

"В этой связи, как было указано в предыдущем докладе о перемещении и переселении, комиссия решила запустить процедуры по предотвращению нарушений против этих трех стран-членов", — говорится в заявлении.

Процедура предотвращения нарушения проходит в несколько этапов. Если комиссия считает, что страна-член нарушает нормы

Если страна-член ЕС не дает удовлетворительного ответа, комиссия выносит мотивированное заключение по этому вопросу. Затем, если государство не приведет политику в соответствие с заключением в назначенный ЕК срок, последняя может обратиться в Суд Евросоюза.

В Варшаве, комментируя решение Еврокомиссии, уже заявили, что Польша готова отстаивать в суде свое право не принимать беженцев.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС большинством голосов решили расселить в 23 из 28 стран сообщества, помимо ранее согласованных 40 тысяч соискателей убежища, еще 120 тысяч беженцев, находящихся на территории Евросоюза. При этом несколько стран отказались принимать у себя мигрантов, несмотря на угрозу крупных штрафов. Так, Чехия из отведенной ей квоты в 1,6 тысячи человек приняла лишь 12 человек, а Венгрия и Польша — ни одного.

 
 
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Еврокомиссия решила начать процедуру, которая может привести к введению санкций против Чехии, Польши и Венгрии, говорится в коммюнике ЕК.

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