Мирка Федерер, Елена Джокович, Ксения Мирная и другие жены и подруги звезд тенниса

Модели и художницы, телеведущие и актрисы, теннисистки и домохозяйки. SPORT.TUT.BY рассказывает о девушках, с которыми связали жизнь звезды мужского тенниса.

Мирка Федерер























18-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Роджер Федерер познакомился со своей будущей супругой Мирославой Вавринец на Олимпиаде в Сиднее в 2000 году. Туда Вавринец, тоже игрок в теннис из Швейцарии, пробилась благодаря приглашению организаторов, так как по рейтингу не проходила в сетку соревнований.

Вскоре Федерер и Вавринец стали встрачаться и до того, как Мирка завершила карьеру в 2002 году из-за травмы ноги, сыграли несколько матчей в миксте на Кубке Хопмана.

В 2009 году Роджер и Мирка оформили отношения официально. Пара воспитывает семилетних дочерей-близнецов Майлу Роуз и Шарлин Риву, а также трехлетних сыновей-близнецов Лео и Леннарта. Практически на все соревнования Роджер Федерер приезжает со своей семьей.

Штеффи Граф























До брака со звездой тенниса немкой Штеффи Граф американский теннисист Андре Агасси встречался с певицей Барброй Стрейзанд и был женат на актрисе Брук Шилдс. В 1999 году, когда Штеффи и Андре выиграли «Ролан Гаррос» в «одиночке», теннисисты неожиданно сблизились. Спустя два года пара сыграла свадьбу в Лас-Вегасе, на которой присутствовали только матери игроков.

Первенец в семье Штеффи и Андре появился на свет в 2001 году. Мальчика назвали Джейден Джилл. Через два года Штеффи родила девочку, получившую имя Джаз Элли.

И Штеффи Граф (с 2004 года), и Андре Агасси (с 2011 года) являются членами Международного зала теннисной славы.

Бруклин Деккер























В сезоне 2007 года экс-первая ракетка мира Энди Роддик помог сборной США выиграть Кубок Дэвиса. В тот же год он начал встречаться с моделью и актрисой Бруклин Деккер, а спустя два года женился на ней. В лучшие годы журнал Esquire называл Бруклин самой высокооплачиваемой моделью мира. В 2015 году она родила Энди сына Хэнка.

Кстати, с беременностью Деккер связана забавная история. Журнал People по ошибке сообщил, что Бруклин ждет ребенка от Энди Маррея (!). «Не думаю, что моя жена и Энди Роддик будут рады узнать об этом», — пошутил британский теннисист в соцсетях.

Ким Сирс























Дочь тренера по теннису Найджела Сирса и художница Ким Сирс и Энди Маррей знакомы с детства. Они начали встречаться в юношеские годы и впервые поцеловались на публике в 2006 году в Сан-Хосе, когда Энди выиграл первый ATP-турнир в карьере. После делали перерывы в отношениях, а в 2015 году обвенчались в кафедральном соборе XII века в небольшом городке Данблейн, родном для спортсмена. Торжества окрестили «шотландской версией королевской свадьбы».

В феврале 2016 года в семье Маррей случилось пополнение: родилась дочь Шарлотта Оливия.

Сара Фостер























Дочь канадского продюсера Дэвида Фостера и модели Ребекки, актриса и бывшая подружка Леонардо Ди Каприо Сара Фостер вышла замуж за немецкого теннисиста Томми Хааса в 2010 году. Пара воспитывает дочерей Валентину Эвелин и Джозефин Лину.

В послужном списке Сары есть главные роли в фильмах «Шпионки» и «Большая кража», сериалах «90210: Новое поколение» и «Едва знаменитые».

Донна Векич























После десяти лет совместной жизни в 2015 году Станислас Вавринка и телеведущая Ильхам Вюйу окончательно расстались. Ильхам объяснила разрыв отношений «психологической нестабильностью» швейцарского теннисиста, ложью и предательством, а также не согласилась с тем, что спад в карьере Стэна был связан с проблемами в семье. Она назвала такую постановку вопроса отговорками.

Стэн и Ильхам воспитывают дочь Алексию.

Новой подружкой Стэна Вавринки стала молодая хорватская теннисистка Донна Векич. Отец Донны Игор был футбольным вратарем, а мать Бранкика — легкоатлеткой. Донна является третьей ракеткой Хорватии и располагается на 70-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации.

Эстер Саторова



















В 2011 году чех Томаш Бердых расстался с теннисисткой Люси Шафаржовой, с которой встречался девять лет. Предложение руки и сердца своей следующей девушке топ-модели Эстер Саторовой Бердых сделал спустя три года после знакомства.

Свадьбу пара, ранее снимавшаяся в откровенной фотосессии для журнала ELLE, сыграла летом 2015 года в Монако.

Мария Франциска Перелья























Мария Франциска Перелья и Рафаэль Надаль знакомы с тех пор, как ходили в школу, а близки стали после того, как в 2005 году сестра Марии представила ее Рафаэлю. На протяжении следующих пяти лет испанский теннисист твердил, что холост, хотя это было не так. Как говорил тренер игрока и его дядя Тони, «это был тщательно скрываемый секрет».

Мария редко бывает на теннисных турнирах, так как не хочет своим присутствием усложнять жизнь Рафы, и сосредоточена на собственной карьере. Когда же она выбирается на соревнования, то ее можно заметить в компании матери игрока Анны Марии.

Елена Джокович























Как и Надаль, Новак Джокович познакомился со своей будущей спутницей Еленой Ристич в школе, а встречаться с ней начал в 2005 году. Елена в ту пору училась в Милане и подрабатывала в букмекерской конторе. С Новаком они договорились, что успешное сданные экзамены приравниваются к победе на турнирах «Большого шлема».

После победы на Уимблдонском турнире в 2014 году Новак и Елена сыграли свадьбу, а через три месяца у них родился сын Стефан.

Елена руководит благотворительным фондом Новака Джоковича, который занимается развитием школьного и дошкольного образования, а также детского спорта в Сербии.

Ксения Мирная























С олимпийским чемпионом Максимом Мирным Ксения, работавшая моделью в агентстве «Тамара» и педагогом в Суворовском училище, познакомилась на дне рождении отца белорусского теннисиста Николая Николаевича. Будущей супруге Макс предложил сначала дружить, а в 2008 году пара устроила в Минске пышные празднества по случаю свадьбы. Пели на вечеринке у Мирных Александр Солодуха, Ирина Дорофеева, Пит Павлов, Алеся Ярмоленко, Лариса Грибалева, сам Максим и Ксения, которая с тех пор является домохозяйкой.

Семья Мирных живет на две страны — Беларусь и Соединенные Штаты, и воспитывает четырех детей: дочерей Меланию и Петру, сыновей Демида и Трофима.