Владелец WordPress закрыл офис, потому что никто не приходил на работу

Компания Automattic, которая владеет платформой для публикации WordPress, объявила , что закрывает вместительный офис в Сан-Франциско и выставляет его на продажу. Всех 550 сотрудников окончательно переводят на удаленную работу.



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Уникальный офис с высокими потолками и библиотекой находится на реконструированном складе. Площадь помещения составляет 15 тысяч квадратных футов (около 1394 квадратных метров).

Проблема в том, что это пространство толком никто не использует, в чем основатель Automattic Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg) признавался в подкасте Stack Overflow. Глава компании уверен, что деньги за аренду можно потратить более эффективно.

— Мы размещаемся в этом офисе шестой или седьмой год, у нас неплохие условия аренды, но никто толком сюда не приходит. На площади в 15 тысяч футов находятся пять человек. То есть на каждого выделяется около трех тысяч футов. Тут столько же людей, сколько и игровых столов, — говорил Мэтт Мулленвег.

Как уточняет Business Insider, чаще всего в офисе в Сан-Франциско коллеги собирались только для работы над совместными проектами и на мероприятиях. Более того, из 550 сотрудников Automattic только 30 живут в области залива (Bay Area). Остальные разбросаны по 50 странам.

Плата за аренду стала причиной переноса ежегодной конференции клиентов Automattic из Сан-Франциско в Филадельфию или Нэшвилл (окончательный вариант пока не определен). Таким образом компания отказалась от использования крупных помещений для мероприятий.

У Automattic есть другие офисы, в том числе в американском штате Мэн и даже в Кейптауне. При этом компания всегда разрешала работать где-то еще и даже прославилась благодаря необычной программе поощрений.

Тем, кому по нраву коворкинги, Automattic перечисляет стипендию в размере 250 долларов в месяц на покрытие расходов. Отдельные суммы также предусматриваются при желании обустроить офис у себя дома. Если кто-то работает из «Старбакса», компания платит за их кофе. Automattic возмещает затраты на перелеты, практически все совещания проводит в интернете, а многих сотрудников нанимает после онлайн-интервью без личной встречи.

Business Insider и Quartz сравнили Automattic с более старыми, но крупными компаниями вроде Yahoo, IBM или Hewlett Packard, где удаленная работа в последние годы не поощрялась или вовсе попадала под запрет. В руководстве этих компаний утверждали, что работа «бок о бок» стимулирует и позволяет достигать больших результатов, чем при ситуациях, когда сотрудники практически не знают друг друга.