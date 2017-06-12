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Владелец WordPress закрыл офис, потому что никто не приходил на работу
Компания Automattic, которая владеет платформой для публикации WordPress,
Уникальный офис с высокими потолками и библиотекой находится на реконструированном складе. Площадь помещения составляет 15 тысяч квадратных футов (около 1394 квадратных метров).
Проблема в том, что это пространство толком никто не использует, в чем основатель Automattic Мэтт Мулленвег (Matt Mullenweg)
— Мы размещаемся в этом офисе шестой или седьмой год, у нас неплохие условия аренды, но никто толком сюда не приходит. На площади в 15 тысяч футов находятся пять человек. То есть на каждого выделяется около трех тысяч футов. Тут столько же людей, сколько и игровых столов, — говорил Мэтт Мулленвег.
Как
Плата за аренду стала причиной переноса ежегодной конференции клиентов Automattic из Сан-Франциско в Филадельфию или Нэшвилл (окончательный вариант пока не определен). Таким образом компания отказалась от использования крупных помещений для мероприятий.
У Automattic есть другие офисы, в том числе в американском штате Мэн и даже в Кейптауне. При этом компания всегда разрешала работать где-то еще и даже прославилась благодаря необычной программе поощрений.
Тем, кому по нраву коворкинги, Automattic перечисляет стипендию в размере 250 долларов в месяц на покрытие расходов. Отдельные суммы также предусматриваются при желании обустроить офис у себя дома. Если кто-то работает из «Старбакса», компания платит за их кофе. Automattic возмещает затраты на перелеты, практически все совещания проводит в интернете, а многих сотрудников
Business Insider и Quartz сравнили Automattic с более старыми, но крупными компаниями вроде Yahoo, IBM или Hewlett Packard, где удаленная работа в последние годы не поощрялась или вовсе попадала под запрет. В руководстве этих компаний утверждали, что работа «бок о бок» стимулирует и позволяет достигать больших результатов, чем при ситуациях, когда сотрудники практически не знают друг друга.
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Компания Automattic, которая владеет платформой для публикации WordPress, объявила, что закрывает вместительный офис в Сан-Франциско и выставляет его на продажу. Всех 550...
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