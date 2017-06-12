ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко на встрече с Грефом: поле деятельности надо расширять

13.06.2017 18:14 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Александр Лукашенко и Герман Греф во время переговоров в Минске обсудили ситуацию в мировой экономике, а также дальнейшее развитие отношений Беларуси с крупнейшим российским банком. На встрече присутствовал и российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

"Мне приятно всегда с вами встречаться, вы это знаете. Наш общий друг и знакомый (Гуцериев ред.) вам, наверное, рассказывал, что я после этого принимаю более либеральные рыночные решения, и это правда", — отметил Лукашенко.

Лукашенко на встрече с Грефом: поле деятельности надо расширять
© Фото: пресс-служба президента Беларуси
Лукашенко о работе с Уралкалием: позиция Беларуси неизменна

Президент Беларуси поблагодарил главу "Сбербанка" России за все новации в работе и подчеркнул готовность к обсуждению любых проблем, которые сегодня существуют в сотрудничестве с учетом того, что российский банк очень активно работает в Беларуси, имея здесь  дочернюю структуру.

"В экономике Сбербанк России активный участник нашего рынка. Я думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку это будем делать", — подчеркнул Лукашкенко.

В свою очередь, Герман Греф отметил, что Сбербанк в Беларуси является очень крупным игроком на рынке, и, начиная с 2014 года, даже в непростые времена, портфель банка только увеличивался.

"Сейчас ситуация значительно более стабильная. Считаю, что этот год мы уже закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016. Со следующего года, я думаю, мы уже должны выходить на устойчивую прибыль", — отметил Греф.

Как ранее сообщал Sputnik, в минувшем году Сбербанк России инвестировал порядка 500 миллионов долларов в белорусскую нефтяную сферу, кроме того, более 60 миллионов долларов инвестиций получил энергетический комплекс Беларуси.

Комментарии президента Беларуси Александра Лукашенко и главы "Сбербанка" России Германа Грефа слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил главе "Сбербанка" России Герману Грефу расширить поле деятельности в нашей стране и отметил, что после таких...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Доноров хватит: в Беларуси увеличиваются объемы сбора донорской крови
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика