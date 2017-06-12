Лукашенко на встрече с Грефом: поле деятельности надо расширять

Александр Лукашенко и Герман Греф во время переговоров в Минске обсудили ситуацию в мировой экономике, а также дальнейшее развитие отношений Беларуси с крупнейшим российским банком. На встрече присутствовал и российский бизнесмен Михаил Гуцериев.

"Мне приятно всегда с вами встречаться, вы это знаете. Наш общий друг и знакомый (Гуцериев ред.) вам, наверное, рассказывал, что я после этого принимаю более либеральные рыночные решения, и это правда", — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси поблагодарил главу "Сбербанка" России за все новации в работе и подчеркнул готовность к обсуждению любых проблем, которые сегодня существуют в сотрудничестве с учетом того, что российский банк очень активно работает в Беларуси, имея здесь дочернюю структуру.

"В экономике Сбербанк России активный участник нашего рынка. Я думаю, что поле деятельности надо расширять, и мы потихоньку это будем делать", — подчеркнул Лукашкенко.

В свою очередь, Герман Греф отметил, что Сбербанк в Беларуси является очень крупным игроком на рынке, и, начиная с 2014 года, даже в непростые времена, портфель банка только увеличивался.

"Сейчас ситуация значительно более стабильная. Считаю, что этот год мы уже закончим значительно лучше, чем 2015 и 2016. Со следующего года, я думаю, мы уже должны выходить на устойчивую прибыль", — отметил Греф.

Как ранее сообщал Sputnik, в минувшем году Сбербанк России инвестировал порядка 500 миллионов долларов в белорусскую нефтяную сферу, кроме того, более 60 миллионов долларов инвестиций получил энергетический комплекс Беларуси.

Комментарии президента Беларуси Александра Лукашенко и главы "Сбербанка" России Германа Грефа слушайте на радио Sputnik Беларусь.