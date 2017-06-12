Доноров хватит: в Беларуси увеличиваются объемы сбора донорской крови

Нехватки донорской крови в Беларуси нет, а количество первичных доноров — тех, кто впервые пришел сдать кровь — все растет. В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий рассказали, что ставку делают на безвозмездное донорство — это кровь от наверняка здоровых людей, готовых оказать помощь нуждающимся.



© Sputnik / Виктор Толочко Вопрос крови: бесплатно или за деньги

"В Беларуси принят закон о донорстве, в котором прописаны гарантии и компенсации как платных, так и безвозмездных доноров. Согласно исследованию ВОЗ, безвозмездный регулярный донор — самый безопасный донор", — рассказал директор РНПЦ Федор Карпенко.

По его словам, многие доноры приходят сюда настолько регулярно, что уже собираются в компании. А некоторые на почве желания помочь ближнему даже создали семьи. Многих сотрудники центра знают в лицо.

Также директор РНПЦ рассказал, что отдельные банки крови созданы для первых лиц государства, и в дни приезда важных делегаций в страну они пополняются.