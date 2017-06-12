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Доноров хватит: в Беларуси увеличиваются объемы сбора донорской крови
13.06.2017 18:06 — Разное | Sputnik Беларусь
Нехватки донорской крови в Беларуси нет, а количество первичных доноров — тех, кто впервые пришел сдать кровь — все растет. В РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий рассказали, что ставку делают на безвозмездное донорство — это кровь от наверняка здоровых людей, готовых оказать помощь нуждающимся.
© Sputnik / Виктор Толочко
"В Беларуси принят закон о донорстве, в котором прописаны гарантии и компенсации как платных, так и безвозмездных доноров. Согласно исследованию ВОЗ, безвозмездный регулярный донор — самый безопасный донор", — рассказал директор РНПЦ Федор Карпенко.
По его словам, многие доноры приходят сюда настолько регулярно, что уже собираются в компании. А некоторые на почве желания помочь ближнему даже создали семьи. Многих сотрудники центра знают в лицо.
Также директор РНПЦ рассказал, что отдельные банки крови созданы для первых лиц государства, и в дни приезда важных делегаций в страну они пополняются.
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Минимальная рекомендованная ВОЗ норма донорской крови - двадцать литров на тысячу человек. Смотрите на видео, кто в Беларуси становится донором.
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