Верховный суд оставил без изменений приговор студенту-убийце из «Европы»

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Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Беларуси сегодня рассмотрела в апелляционном порядке уголовное дело о нападении в торговом центре "Европа".

Приговор Минского городского суда в отношении Владислава Казакевича оставлен без изменения, а апелляционная жалоба - без удовлетворения, передает корреспондент БЕЛТА. Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам вступило в законную силу. Решение может быть обжаловано и опротестовано в порядке надзора.

После оглашения резолютивной части приговора прокурор в беседе с журналистами отметил, что решение суда соответствует позиции стороны обвинения. "Суд принял позицию и обоснование тех возражений, которые были направлены против апелляционной жалобы стороны защиты, и признал их соответствующими тем обстоятельствам дела, которые были установлены в суде первой инстанции", - сказал он.

По словам прокурора, расследование этого дела было очень доскональным. Было проведено множество экспертиз. "Здесь объекты все были на месте, поэтому все досконально было исследовано: и что касается орудий преступления, и тех предметов, которые носили следы преступления". Заключение экспертов легло в основу приговора. Одна из пострадавших поддержала адвоката обвиняемого, который ходатайствовал о назначении повторной комплексной психолого-психиатрической экспертизы. "Пройдут годы, он (Казакевич) выйдет и совершит что-то еще более тяжелое. Кто за это ответит?", - задавала риторический вопрос женщина.

Комментируя эти слова, прокурор отметил, что «она таким образом пытается оказать давление на суд». Слова носят предположительный характер, а комментировать предположения не входит в компетенцию. Судебное разбирательство по делу началось 20 февраля и проходило в открытом режиме. 3 марта Минский городской суд приговорил обвиняемого Владислава Казакевича к максимально возможному в данном случае сроку - 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Он признан виновным в приготовлении к убийству двух и более лиц, покушении на убийство двух и более лиц, убийстве, совершенном с особой жестокостью из хулиганских побуждений, а также хулиганстве. Адвокат Владислава Казакевича 10 марта подал апелляционную жалобу на приговор Минского городского суда в Верховный суд. В октябре 2016 года около 17.30 несовершеннолетний в состоянии алкогольного опьянения зашел в торговый центр "Европа" в Минске с чехлом для гитары, заведенной и готовой к применению бензопилой. Он нанес два удара бензопилой работнице ТЦ, а после того, как инструмент заглох из-за попадания в цепь одежды потерпевшей, достал из чехла топор-кувалду и нанес удары, от которых женщина скончалась на месте происшествия. Телесные повреждения разной степени тяжести получили еще две женщины.