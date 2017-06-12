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Лукашенко принял акционера «Уралкалия» Мазепина и владельца «Славкалия» Гуцериева

13.06.2017 19:09 — Разное | Ежедневник  
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Лукашенко принял акционера «Уралкалия» Мазепина и владельца «Славкалия» Гуцериева

president.gov.by

С бизнесменами были обсуждены возможности возобновления калийного альянса «Беларуськалия» и «Уралкалия», и в перспективе – и «Славкалия».

Как говорится в официальном сообщении, возможности возобновления сотрудничества хозяйствующих субъектов Беларуси и России в калийной сфере обсуждены 13 июня во время рабочей встречи у Президента Беларуси Александра Лукашенко.

На мероприятии присутствовали как представители российского бизнеса, так и руководители отрасли со стороны Беларуси. На встрече предметно обсуждены подходы к возможному возобновлению сотрудничества, актуальные вопросы, связанные с ситуацией на мировом рынке хлоркалия.

Президент подчеркнул неизменную позицию белорусской стороны, которая состоит в том, что возобновление взаимодействия возможно лишь при обязательном соблюдении национальных интересов Беларуси и исключительно на взаимовыгодной основе.

 
 
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С бизнесменами были обсуждены возможности возобновления калийного альянса «Беларуськалия» и «Уралкалия», и в перспективе – и «Славкалия».

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