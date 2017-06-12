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На столичном перекрестке после столкновения с BMW опрокинулась Mitsubishi
В Минске на пересечении проспектов Газеты «Звязда» и Любимова столкнулись два автомобиля, пострадал один из водителей. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.
Авария произошла 13 июня, около 18.20. 37-летний водитель BMW ехал по проспекту Газеты «Звязда» со стороны улицы Белецкого в направлении проспекта Любимова. На перекрестке он столкнулся с Mitsubishi под управлением 69-летнего мужчины, который выехал с проспекта Любимова. От удара Mitsubishi опрокинулся на крышу.
В результате ДТП легкие травмы получил водитель перевернувшегося автомобиля.
По словам водителей, они оба ехали на зеленый. По факту аварии проводится проверка, опрашиваются очевидцы происшествия.
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По словам водителей, они оба ехали на зеленый.
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