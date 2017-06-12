МАЗ планирует получить 350 млн долларов от банка из Китая

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Минский завод подал заявку на предмет выдачи кредита на сумму 350 млн долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время общения с прессой на открытии завода «Элезер» в Дзержинске.

«Вообще главные источники инвестиций у предприятия – это прибыль. Пока МАЗ этим похвалиться не может», - считает Семашко. По его мнению, главная проблема предприятия в медленном развитии и долгом отсутствии модернизации. «МАЗу нужна новая кабина, новые мосты, новые оси, - это все заложено в программу развития предприятия, которая рассматривалась на научно-технических советах Минпрома и у меня. Программа откорректирована и адаптирована к внешним условиям», - уверен вице-премьер.

Помимо китайского кредитора, по словам Семашко, есть и другие источники кредитования, которые прорабатываются. «Сегодня предложений по инвестициям больше, чем нужно. Иногда европейские банки и целые финансовые компании предлагают гораздо более выгодные условия, чем китайские кредитные линии», - рассказал вице-премьер.

Также Семашко сообщил об источниках инвестиций МТЗ. Завод по своей программе развития капитализирует собственную прибыль и амортизационные отчисления. «Но, как и любое другое продвинутое предприятие, под крупные инвестиционные проекты заимствует. Поэтому открыты китайские кредитные линии на длительный срок, с большой отсрочкой платежа и под нормальные проценты», - резюмировал заместитель премьер-министра.