ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МАЗ планирует получить 350 млн долларов от банка из Китая

13.06.2017 21:05 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
МАЗ планирует получить 350 млн долларов от банка из Китая

Greengazeta.ru

Минский завод подал заявку на предмет выдачи кредита на сумму 350 млн долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время общения с прессой на открытии завода «Элезер» в Дзержинске.

«Вообще главные источники инвестиций у предприятия – это прибыль. Пока МАЗ этим похвалиться не может», - считает Семашко.  По его мнению, главная проблема предприятия в медленном развитии и долгом отсутствии модернизации. «МАЗу нужна новая кабина, новые мосты, новые оси, - это все заложено в программу развития предприятия, которая рассматривалась на научно-технических советах Минпрома и у меня. Программа откорректирована и адаптирована к внешним условиям», - уверен вице-премьер.

Помимо китайского кредитора, по словам Семашко, есть и другие источники кредитования, которые прорабатываются. «Сегодня предложений по инвестициям больше, чем нужно. Иногда европейские банки и целые финансовые компании предлагают гораздо более выгодные условия, чем китайские кредитные линии», - рассказал вице-премьер.

Также Семашко сообщил об источниках инвестиций МТЗ. Завод по своей программе развития капитализирует собственную прибыль и амортизационные отчисления. «Но, как и любое другое продвинутое предприятие, под крупные инвестиционные проекты заимствует. Поэтому открыты китайские кредитные линии на длительный срок, с большой отсрочкой платежа и под нормальные проценты», - резюмировал заместитель премьер-министра.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минский завод подал заявку на предмет выдачи кредита на сумму 350 млн долларов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Владимир Семашко во время общения с...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
На столичном перекрестке после столкновения с BMW опрокинулась Mitsubishi
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика