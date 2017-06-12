В Минске пьяный водитель на Ford разбил четыре автомобиля

В Минске пьяный водитель разбил четыре автомобиля. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.



Фото: ГАИ Московского района

Авария произошла днем 13 июня. По информации ГАИ, 41-летний водитель Ford ехал по Меньковскому тракту в направлении МКАД. В какой-то момент он отвлекся от управления и врезался в остановившиеся перед светофором два Opel, один из которых продвинулся вперед и повредил микроавтобус VW.



Фото: ГАИ Московского района

В аварии никто не пострадал. Прибывшие инспекторы заподозрили, что водитель Ford пьян. Мужчину отвезли на медицинское освидетельствование, которое выявило 1,26 промилле алкоголя.

На нарушителя составили административные протоколы. Теперь ему грозит лишение права управления как минимум на три года и крупный штраф.