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Белорусские поставщики потеснили россиян на украинском рынке сжиженного газа
13.06.2017 23:56 — Разное | Ежедневник
Transconsult.by
Совокупная доля трех белорусских продавцов сжиженного газа в Украине в мае этого года впервые в истории превысила импорт из России.
Согласно данным Консалтинговой группы А-95, на которые ссылается
Ежемесячный объем украинского рынка СУГ оценивается в около 135 тыс. тонн, из которых примерно 100 тыс. тонн импортируются.
Однако россияне в мае удержали первую позицию по объему поставок в разрезе компаний. Наибольший объем (29% от всего объема импорта) пришелся на «Роснефть» и ее местного партнера. Далее следовали Белорусский ГПЗ, входящий в структуру «Белоруснефти» (28%), витебская компания «Трансэкспедиция», принадлежащая Артуру Зубарику (18%), Мозырский НПЗ (11%), «Газпром» и «Жайкмунай» (по 4%), «Лукойл» (1%) и другие.
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Совокупная доля трех белорусских продавцов сжиженного газа в Украине в мае этого года впервые в истории превысила импорт из России.
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