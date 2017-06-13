Лукашенко об обстановке в зоне ответственности ОДКБ: никого не пугаем

Во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с главами оборонных ведомств стран-членов ОДКБ, где заявил об обострении военно-политической обстановки в зоне ответственности договора, и предложил несколько инициатив. По его словам, Беларусь выступает за скорейшее оснащение Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ новейшими образцами вооружения и военной техники.



© Sputnik / Виктор Толочко Лукашенко видит обострение военной обстановки в зоне ОДКБ

"Хочу заметить, что если мы будем видеть эффективность действия КСОР и потребность, мы готовы добавить наши части и соединения, направив дополнительно в состав наших совместных сил. У нас четкий план действия в разных ситуациях. Мы никого не пугаем, не собираемся никого пугать. Нам чужого не надо. Как нам, так и России. Поэтому мы будем отрабатывать на учениях все то, что отрабатывают наши потенциальные соперники. Мы обучаем армию и будем ее обучать защищать территорию, наше государство, наши народы", — сказал Лукашенко.

Лукашенко сообщил, что по инициативе белорусской стороны осенью запланировано апробировать новую, более масштабную форму совместной подготовки формирований КСОР ОДКБ — оперативно-стратегическое учение. Во время этого учения будет оценен уровень подготовки штабов и войск к совместным действиям.

В Организацию Договора о коллективной безопасности входит шесть евразийских государств. Кроме Беларуси и России, это Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Организации уже 15 лет. Беларусь председательствует в ней в этом году. Сегодня приоритеты ОДКБ — это защита суверенитетов и поддержание стабильности, борьба с террором, экстремизмом, наркотрафиком и трансграничной преступностью.

Фрагмент выступления Александра Лукашенко на встрече с министрами обороны стран-членов ОДКБ слушайте на радио Sputnik Беларусь.