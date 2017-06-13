На видео, снятом очевидцем, видно, как сотни украинцев протискиваются сквозь узкий коридор на пункте пропуска, ведущий в Евросоюз. На фоне вдалеке слышны детские голоса, судя по кадрам, большинство желающих побыстрее попасть в ЕС — женщины.

Соглашение Украины с ЕС о безвизовом режиме вступило в силу в минувший понедельник — украинцы, обладающие биометрическими паспортами, могут посещать страны шенгенского соглашения без виз.

За первый день возможностью попасть в Евросоюз без визы воспользовалось более тысячи человек. Украинцы в честь вступления соглашения в силу устроили в Киеве праздничный митинг.