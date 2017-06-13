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Видеофакт: давка на КПП "Шегини" на украинско-польской границе

13.06.2017 20:32 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На видео, снятом очевидцем, видно, как сотни украинцев протискиваются сквозь узкий коридор на пункте пропуска, ведущий в Евросоюз. На фоне вдалеке слышны детские голоса, судя по кадрам, большинство желающих побыстрее попасть в ЕС — женщины.

Соглашение Украины с ЕС о безвизовом режиме вступило в силу в минувший понедельник — украинцы, обладающие биометрическими паспортами, могут посещать страны шенгенского соглашения без виз.

За первый день возможностью попасть в Евросоюз без визы воспользовалось более тысячи человек. Украинцы в честь вступления соглашения в силу устроили в Киеве праздничный митинг.

 
 
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Кадры с границы Украины и Польши, на которых толпа украинцев штурмует КПП "Шегини" (с польской стороны – Мединка - Sputnik), появились в интернете. Смотрите на видео, как...

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