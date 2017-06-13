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МВД РФ установило более 800 обвиняемых, разыскиваемых в Беларуси
13.06.2017 19:57 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 июн — Sputnik. Правоохранительный органы России за 2016 год и первый квартал текущего года установили местонахождение более 800 обвиняемых, которые были объявлены в розыск в Беларуси.
Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на 25-м заседании объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства в Казани. Он отметил, что в общем активе белорусских и российских правоохранителей — сотни тяжких и особо тяжких преступлений, которые были раскрыты, а также пресечение деятельности оргпреступности.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Только за прошлый год и первый квартал текущего года органами внутренних дел Российской Федерации разыскано свыше восьмисот обвиняемых, установлена судьба порядка четырехсот пропавших без вести, объявленных в розыск МВД Республики Беларусь", — цитирует слова Колокольцева сайт МВД РФ.
Также глава ведомства подчеркнул, что в последние годы стало особо значимым сотрудничество в сфере контроля за пребыванием иностранцев на территории Союзного государства. По словам министра, на территории России за прошлый год иностранными гражданами было совершено 44 тысячи преступлений, а за первый квартал 2017-го — 11 тысяч.
Колокольцев отметил, что риски проникновения на территорию РФ нежелательных лиц увеличивает и различия в визовых режимах вместе с прозрачностью внутренних границ СГ. В связи с этим министр призвал обе страны объединить усилия по обеспечения контроля за потоками мигрантов.
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По словам министра, риски проникновения потенциальных преступников увеличиваются с различиями в визовых режимах двух стран.
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