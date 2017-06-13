Дресс-код по-прежнему остается сложным вопросом как для гостей, так и для владельцев заведений. Рестораны не всегда корректно отказывают гостям во входе, а посетители гадают, почему дверь не только в элитный ресторан, но даже в обычный бар может быть для них закрыта . Взглянуть на эту проблему мы попросили известного столичного ресторатора Вадима Прокопьева.



Вадим Прокопьев. Пожалуй, самый известный минский ресторатор. Занимается Bistro de Luxe, Tapas Bar, Mai Thai, Prokopiev Catering. Среди проектов Вадима, которыми он уже не управляет, также значатся Grand Cafe, News café, закрывшийся клуб Blondes and Brunettes. Фото: probusiness.by

— Если вы заваливаетесь в рваных джинсах в зал заседания суда, вы хамите. Вы также хамите, когда появляетесь в смокинге на турнире по боулингу. Вы хамите, когда надеваете тенниску на поминки. Вы хамите, облачаясь в кожаные шорты и чулки в крупную сетку на крестины ребенка вашей подруги. Я хочу сказать, что, одеваясь так, вы хамите неосознанно, даже если дресс-код не был заявлен.

Никого в приличном обществе не интересует стоимость вашего гардероба. Поэтому уверенность, что брендовая маечка или дорогущие треники — пропуск в любое место, — это просто смешно.

Как правило, вам отказывают не только потому, что вы одеты неуместно, а еще и потому, что вы приходите со знаменитым белорусским выражением лица, которое проявляется оттопыренной губой и претензией «нам все должны».

Клуб, бар, ресторан — это не троллейбус. Научитесь уважать частную собственность и чужие правила. Неуважение к частной собственности — фундаментальная национальная проблема. Да, заведению очень нужны ваши деньги. И если вы тратите много, но плевать хотели на дресс-код, в большинстве случаев вас пустят. Но все равно запомнят как хама или клоуна с высоким средним чеком. Решайте сами, хотите ли вы такой репутации.



Посетительница с собакой в Bistro de Luxe. Вадим Прокопьев, кстати, не разделяет правило санитарных норм, по которым животным не место в заведении. «Я бы еще вписал в санитарные нормы не впускать жлобов, хамов и агрессивных колхозников. Воспитанная собака небольшого размера на летней террасе кафе — это эмоциональный праздник, предмет восхищения и шуток, а также способ завести знакомство», — комментировал Вадим в прошлом году, когда AFISHA.TUT.BY проверяла, в каких заведениях Минска вам рады с собакой (ссылка на репортаж есть в конце этой публикации). Фото: Анна Иванова, TUT.BY

Война — слишком важное дело, чтобы доверять ее генералам. Фейсконтроль — слишком тонкое дело, чтобы доверять его суровому начальнику охраны. Поэтому будьте великодушны: как бы хорошо менеджер фейсконтроля ни исполнял свою работу, вы все равно обнаружите в заведении дамочек в кружевном. Они не обязательно шлюхи. Просто культура молодая, недоевропейская, правила и ритуалы не успели сформироваться. Элита, которая во всех обществах диктует правила этикета, в нашем случае только привыкает к светской жизни, пугливо оглядываясь на главного начальника. Творческая интеллигенция и политическое меньшинство тоже не далеко ушли. Загляните на любой посольский прием в Минске — и вы поймете, о чем я. Нужно время.

Многие женщины сетуют: «Ой, мы туда не пойдем. В этом баре столько шлюх!». Если вы городская независимая, уверенная в себе женщина, пожалуйста, откажитесь от деревенского предрассудка: не все одинокие девушки за барной стойкой пришли сюда с целью продать свои прелести. Не брюзжите, а то вас примут за одну из них. Лучше улыбнитесь, наблюдая за многообразием форм жизни и эклектичностью нарядов.

Дамы полусвета — заметная черта минского светского ландшафта, и все же белорусские мужчины все равно чемпионы по уровню хамства, проявляемого во внешнем виде. Особенно летом, когда их тело просто обязано «дышать».

Если вы владелец клуба или бара, прежде чем вводить дресс-код, удостоверьтесь, что обучили сотрудников искусству правильного отказа. Жизнь несправедлива: Владимир Цеслер, Криштиану Роналду, Светлана Алексиевич или Никита Джигурда могут появляться в любых образах и в любой обуви где угодно. Это вопрос их личных пристрастий и настроения. Им открыты двери, потому что они селебрити и украсят своим присутствием любую вечеринку. Даже если вы появляетесь в их компании, но не обладаете их известностью, не хамите — оденьтесь правильно.



Фото: probusiness.by

Прекратите врать, что за границей в «этой» одежде и обуви вас пускали бы везде. В Лондоне, Нью-Йорке и даже Бангкоке в ультрапопулярных местах, если вы не соответствуете дресс-коду, вам откажут значительно тверже, чем в Минске, не унижаясь до объяснений.

Сильно задумайтесь, нужен ли вам дресс-код как владельцу заведения. В глазах большинства соотечественников и даже некоторых ваших друзей вы неизбежно превратитесь в фашиста, заносчивую сволочь и станете объектом типичной белорусской безапелляционной критики. Вас проклянут. В то же время, если вы не введете правила, то неизбежно нахамите гостям, которые их уже соблюдают. Выбирайте, что важнее.

Если не знаете, что надеть, есть универсальный совет: вечером во всех местах, где есть формальный сервис, мужчин не портит клубный пиджак, а женщин — коктейльное платье неброской расцветки. Однако следует признать, что если белорусы ожесточенно обсуждают дресс-код на популярном новостном ресурсе в разгар экономического кризиса, значит, у города есть шанс. И помните: хорошие манеры открывают любые двери.

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