Дресс-код в столичных заведениях по-прежнему есть. Иногда из-за его несоблюдения можно не попасть не только в элитный клуб или ресторан, но даже в бар. По каким причинам минчан не пускали опрокинуть пару коктейлей и что об этом говорят в самих заведениях — в материале.





«Отказали, сославшись на спецобслуживание, но внутри были друзья и бар работал штатно»

Дмитрия однажды не пустили в BAR:DOT XX1: сослались на спецобслуживание. Но, по его словам, в заведении в этот момент находились друзья и о спецобслуживании речи не шло.



Дмитрий Ждановский

— Одет был очень даже прилично: туфли и штаны D&G, рубашка Moschino. Один из сотрудников заведения негласно сказал, что это распоряжение управляющего: они отследили по камерам, что я мало заказываю на баре и не приношу прибыли (до этого был постоянным посетителем бара). А если человек не употребляет или редко употребляет спиртное?

Руководитель ресторанной службы отеля DoubleTree by Hilton Minsk (BAR:DOT XX1 входит в структуру отеля) Семен Копылов утверждает, что сотрудники заведения не дают оценку гостям по количеству употребленных напитков.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Особенно при входе: мы не знаем человека и можем оценить его только по определенным критериям. Что касается спецобслуживания, то информацию об этом мы заранее публикуем в соцсетях и выставляем табличку при входе в заведение. Если это прозвучало от охранника устно, это была ошибка сотрудника.

«Это странно — не пускать большую компанию, которая готова платить»

Юлия Ковалева

В BAR: DOT XX1 из-за кроссовок однажды не пустили ивент-менеджера Юлию Ковалеву. Девушка вместе с коллегами хотела отметить в заведении успешное окончание проекта.

— Нас было шесть или семь человек, все были прилично одеты. Две девушки были в платьях и кроссовках. Уровень цен в заведении высокий, поэтому кажется странным не пускать большую компанию, которая готова платить.

Любопытно, что девушка уже бывала в этом заведении в кроссовках — правда, в будний день. В BAR: DOT XX1 комментируют, что к дресс-коду в праздничные и выходные дни относятся более строго.

— В эти дни посещаемость бара значительно вырастает. С воскресенья по понедельник у нас дресс-код в стиле смарт-кэжуал, в пятницу и субботу — смарт-элегант, — рассказывает Семен Копылов.

Юлию раньше уже не пускали в заведение в кроссовках: это было год назад в баре El Pushka.

— Мы зашли компанией, из бара я вышла с одним из гостей. Но внутри оставался еще один гость-иностранец, которого я хотела забрать. Охранник меня не пустил, сказав, что я в кроссовках, и добавил не очень корректную фразу по отношению к нашему гостю: «Пускай учит русский язык». Я по-прежнему люблю бар за людей и атмосферу, но поведение охранника показалось непрофессиональным и неприемлемым: отказать ведь можно разными способами.



Фото: agentika.com

Соучредитель El Pushka Василий Сапунков не отрицает, что в прошлом году такая ситуация могла произойти. Он рассказывает, что с того времени в службе охраны заведения работают другие люди.

— Найти хорошего охранника — большая сложность. В целом никакого дресс-кода у нас нет. Но заведение очень маленькое, и мы не можем пустить всех физически. И, естественно, посетителей в нетрезвом виде и тех, кто ведет себя не совсем адекватно, мы не пускаем — они могут испортить вечер остальным гостям.

Василий отмечает, что главная проблема среди сотрудников служб безопасности в том, что не все умеют правильно общаться.

— От того, как вы скажете человеку, что ему не стоит заходить в бар, многое зависит. Когда человеку в чем-то отказывают, это в любом случае неприятно. И нужно сделать это максимально тактично.

«Почему-то в заведении решили, что я должна быть в туфлях»

Ольга Жук

Стоматолога Ольгу Жук два года назад не пустили в бар «Штирлиц».

— Это была пятница, 10 часов вечера. Я была трезва. Охранник аргументировал тем, что на мне были кеды («конверсы»). Со мной было трое парней в кроссовках (правда, кожаных), и им можно было войти в заведение.

Ольга не стала ничего предпринимать, и тот вечер вместе с компанией они провели в другом заведении.

— С таким я встречалась только в нашей стране: условно, вас обслуживают студенты, но вы, будьте добры, наденьте платье в пол. Обычно дресс-код прописан: вход, к примеру, только в вечернем. Но это бар — люди собираются там вечером и выпивают. Это не опера, не балет, люди не ведут там интеллектуальных разговоров. Но почему-то в заведении решили, что я должна быть в туфлях. Но судя по тому, что парней все же пустили, возможно, так в заведении регулировали количество девушек и парней.



Фото со страницы заведения во «ВКонтакте»

Управляющий баром Павел Панц говорит, что дресс-код в заведении есть и сейчас, однако с того времени он стал намного лояльней и прийти в «конверсах» в бар уже можно.

— Любой бизнес претерпевает изменения, нужно стремиться к лучшему и работать над своими же ошибками. В целом, человек должен быть аккуратно одет и вести себя не агрессивно. Все остальное остается на усмотрение фейсконтроля, который мы поменяли месяц назад: сейчас с посетителями будут общаться более вежливо.

«Оценка охранника — это мнение одного человека, лучше общаться с администратором»

Юрист Алина Клюйко вместе с супругом на 14 февраля забронировали столик в «Ангелы» Golden Coffee. Супруга Алины не хотели пускать в заведение из-за обуви.

Алина Клюйко

— Охранник сказал, что не соблюден дресс-код (хотя ни о каком дресс-коде нас при бронировании не предупреждали). Мы пригласили администратора, мило пообщались, объяснили, что это прекрасные кроссовки New Balance и они лучше любых ботинок. Настроение в праздник никто портить не хотел, нас пустили.

Алина разделяет практику заведений с дресс-кодом, но отмечает, что в спорных ситуациях лучше общаться с администратором.

— Супруг же пришел в кроссовках не потому, что он бегом занимается. А потому что это модно: произошло смешение моды и спорт-глэма.

Представитель сети Golden Coffee Дмитрий Харитонов считает, что дресс-код — понятие условное. По его словам, в джинсах и кроссовках тоже можно выглядеть красиво.

— Но, к сожалению, иногда заведение не может вместить всех желающих: если зал переполнен, охранник может не пустить вас, сославшись на кроссовки. Но в то же время, если бы зал был пустым, вам как минимум предложили бы присесть на террасе.





Дмитрий рассказывает, что среди всех заведений сети более жесткий дресс-код в «Ангелах», а в круглосуточном заведении на Богдановича фейсконтроль работает не только по выходным, но и ночью в будние дни.

— На Привокзальной у нас вовсе городское кафе, куда может зайти каждый. В целом, мы хотим видеть в своих заведениях красивую публику. Если мы будем пускать посетителей в спортивной одежде или обуви, они начнут приходить не в Convers и New Balance, а в обычных кроссовках из спортзала — можно не заметить, как упадет уровень заведения.

Если возникают спорные ситуации, Дмитрий советует общаться с администратором.

— В таких ситуациях огромную роль играет человеческий фактор. Оценка охранника — это мнение одного человека, вместе с администратором она будет более объективна. Но проблема с хорошими охранниками есть, и с ней борются все рестораторы.

«В Лондоне и Нью-Йорке вам откажут значительно тверже, чем в Минске, не унижаясь до объяснений»

Мы попросили прокомментировать ситуацию с дресс-кодом в столичных заведениях ресторатора Вадима Прокопьева, который в числе прочего был причастен к клубу «Блондинки и брюнетки». Клуб был известен высокими ценами и жестким дресс-кодом.



Вадим Прокопьев. Занимается Bistro de Luxe, Tapas Bar, Mai Thai, Prokopiev Catering. Среди проектов Вадима, которыми он уже не управляет, также значатся Grand Cafe, News café, закрывшийся клуб Blondes and Brunettes. Фото: probusiness.by

Он отмечает, что, как правило, заведения отказывают гостям во входе не только потому, что те одеты неуместно, но еще и потому, что гости приходят со знаменитым белорусским выражением лица, которое проявляется оттопыренной губой и претензией «нам все должны».

— Никого в приличном обществе не интересует стоимость вашего гардероба. Поэтому уверенность, что брендовая маечка или дорогущие треники — пропуск в любое место, — это просто смешно.

Вадим напоминает, что клубы, бары и рестораны — не троллейбус. Поэтому нужно научиться уважать частную собственность и чужие правила.

— Да, заведению очень нужны ваши деньги. И если вы тратите много, но плевать хотели на дресс-код, в большинстве случаев вас пустят. Но все равно запомнят как хама или клоуна с высоким средним чеком.

К тому же, утверждает собеседник, в Лондоне, Нью-Йорке и даже Бангкоке в ультрапопулярных местах, если вы не соответствуете дресс-коду, вам откажут значительно тверже, чем в Минске, не унижаясь до объяснений.

— Так что прекратите врать, что за границей в «этой» одежде и обуви вас пускали везде. Если не знаете, что надеть, есть универсальный совет: вечером во всех местах, где есть формальный сервис, мужчин не портит клубный пиджак, а женщин — коктейльное платье неброской расцветки. Хорошие манеры открывают любые двери.

Война — слишком важное дело, чтобы доверять ее генералам. Фейсконтроль — слишком тонкое дело, чтобы доверять его суровому начальнику охраны. Поэтому будьте великодушны: как бы хорошо менеджер фейсконтроля ни исполнял свою работу, вы все равно обнаружите в заведении дамочек в кружевном. Они не обязательно шлюхи. Просто культура молодая, недоевропейская, правила и ритуалы не успели сформироваться.

Полный текст мнения Вадима Прокопьева о дресс-коде читайте тут .

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