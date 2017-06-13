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"Мало выпиваю и не приношу прибыли". По каким причинам бары отказывают минчанам во входе
Дресс-код в столичных заведениях по-прежнему есть. Иногда из-за его несоблюдения можно не попасть не только в элитный клуб или ресторан, но даже в бар. По каким причинам минчан не пускали опрокинуть пару коктейлей и что об этом говорят в самих заведениях — в материале.
«Отказали, сославшись на спецобслуживание, но внутри были друзья и бар работал штатно»
Дмитрия однажды не пустили в BAR:DOT XX1: сослались на спецобслуживание. Но, по его словам, в заведении в этот момент находились друзья и о спецобслуживании речи не шло.
— Одет был очень даже прилично: туфли и штаны D&G, рубашка Moschino. Один из сотрудников заведения негласно сказал, что это распоряжение управляющего: они отследили по камерам, что я мало заказываю на баре и не приношу прибыли (до этого был постоянным посетителем бара). А если человек не употребляет или редко употребляет спиртное?
Руководитель ресторанной службы отеля DoubleTree by Hilton Minsk (BAR:DOT XX1 входит в структуру отеля) Семен Копылов утверждает, что сотрудники заведения не дают оценку гостям по количеству употребленных напитков.
— Особенно при входе: мы не знаем человека и можем оценить его только по определенным критериям. Что касается спецобслуживания, то информацию об этом мы заранее публикуем в соцсетях и выставляем табличку при входе в заведение. Если это прозвучало от охранника устно, это была ошибка сотрудника.
«Это странно — не пускать большую компанию, которая готова платить»
В BAR: DOT XX1 из-за кроссовок однажды не пустили ивент-менеджера Юлию Ковалеву. Девушка вместе с коллегами хотела отметить в заведении успешное окончание проекта.
— Нас было шесть или семь человек, все были прилично одеты. Две девушки были в платьях и кроссовках. Уровень цен в заведении высокий, поэтому кажется странным не пускать большую компанию, которая готова платить.
Любопытно, что девушка уже бывала в этом заведении в кроссовках — правда, в будний день. В BAR: DOT XX1 комментируют, что к дресс-коду в праздничные и выходные дни относятся более строго.
— В эти дни посещаемость бара значительно вырастает. С воскресенья по понедельник у нас дресс-код в стиле смарт-кэжуал, в пятницу и субботу — смарт-элегант, — рассказывает Семен Копылов.
Юлию раньше уже не пускали в заведение в кроссовках: это было год назад в баре El Pushka.
— Мы зашли компанией, из бара я вышла с одним из гостей. Но внутри оставался еще один гость-иностранец, которого я хотела забрать. Охранник меня не пустил, сказав, что я в кроссовках, и добавил не очень корректную фразу по отношению к нашему гостю: «Пускай учит русский язык». Я по-прежнему люблю бар за людей и атмосферу, но поведение охранника показалось непрофессиональным и неприемлемым: отказать ведь можно разными способами.
Соучредитель El Pushka Василий Сапунков не отрицает, что в прошлом году такая ситуация могла произойти. Он рассказывает, что с того времени в службе охраны заведения работают другие люди.
— Найти хорошего охранника — большая сложность. В целом никакого дресс-кода у нас нет. Но заведение очень маленькое, и мы не можем пустить всех физически. И, естественно, посетителей в нетрезвом виде и тех, кто ведет себя не совсем адекватно, мы не пускаем — они могут испортить вечер остальным гостям.
Василий отмечает, что главная проблема среди сотрудников служб безопасности в том, что не все умеют правильно общаться.
— От того, как вы скажете человеку, что ему не стоит заходить в бар, многое зависит. Когда человеку в чем-то отказывают, это в любом случае неприятно. И нужно сделать это максимально тактично.
«Почему-то в заведении решили, что я должна быть в туфлях»
Стоматолога Ольгу Жук два года назад не пустили в бар «Штирлиц».
— Это была пятница, 10 часов вечера. Я была трезва. Охранник аргументировал тем, что на мне были кеды («конверсы»). Со мной было трое парней в кроссовках (правда, кожаных), и им можно было войти в заведение.
Ольга не стала ничего предпринимать, и тот вечер вместе с компанией они провели в другом заведении.
— С таким я встречалась только в нашей стране: условно, вас обслуживают студенты, но вы, будьте добры, наденьте платье в пол. Обычно дресс-код прописан: вход, к примеру, только в вечернем. Но это бар — люди собираются там вечером и выпивают. Это не опера, не балет, люди не ведут там интеллектуальных разговоров. Но почему-то в заведении решили, что я должна быть в туфлях. Но судя по тому, что парней все же пустили, возможно, так в заведении регулировали количество девушек и парней.
Управляющий баром Павел Панц говорит, что дресс-код в заведении есть и сейчас, однако с того времени он стал намного лояльней и прийти в «конверсах» в бар уже можно.
— Любой бизнес претерпевает изменения, нужно стремиться к лучшему и работать над своими же ошибками. В целом, человек должен быть аккуратно одет и вести себя не агрессивно. Все остальное остается на усмотрение фейсконтроля, который мы поменяли месяц назад: сейчас с посетителями будут общаться более вежливо.
«Оценка охранника — это мнение одного человека, лучше общаться с администратором»
Юрист Алина Клюйко вместе с супругом на 14 февраля забронировали столик в «Ангелы» Golden Coffee. Супруга Алины не хотели пускать в заведение из-за обуви.
— Охранник сказал, что не соблюден дресс-код (хотя ни о каком дресс-коде нас при бронировании не предупреждали). Мы пригласили администратора, мило пообщались, объяснили, что это прекрасные кроссовки New Balance и они лучше любых ботинок. Настроение в праздник никто портить не хотел, нас пустили.
Алина разделяет практику заведений с дресс-кодом, но отмечает, что в спорных ситуациях лучше общаться с администратором.
— Супруг же пришел в кроссовках не потому, что он бегом занимается. А потому что это модно: произошло смешение моды и спорт-глэма.
Представитель сети Golden Coffee Дмитрий Харитонов считает, что дресс-код — понятие условное. По его словам, в джинсах и кроссовках тоже можно выглядеть красиво.
— Но, к сожалению, иногда заведение не может вместить всех желающих: если зал переполнен, охранник может не пустить вас, сославшись на кроссовки. Но в то же время, если бы зал был пустым, вам как минимум предложили бы присесть на террасе.
Дмитрий рассказывает, что среди всех заведений сети более жесткий дресс-код в «Ангелах», а в круглосуточном заведении на Богдановича фейсконтроль работает не только по выходным, но и ночью в будние дни.
— На Привокзальной у нас вовсе городское кафе, куда может зайти каждый. В целом, мы хотим видеть в своих заведениях красивую публику. Если мы будем пускать посетителей в спортивной одежде или обуви, они начнут приходить не в Convers и New Balance, а в обычных кроссовках из спортзала — можно не заметить, как упадет уровень заведения.
Если возникают спорные ситуации, Дмитрий советует общаться с администратором.
— В таких ситуациях огромную роль играет человеческий фактор. Оценка охранника — это мнение одного человека, вместе с администратором она будет более объективна. Но проблема с хорошими охранниками есть, и с ней борются все рестораторы.
«В Лондоне и Нью-Йорке вам откажут значительно тверже, чем в Минске, не унижаясь до объяснений»
Мы попросили прокомментировать ситуацию с дресс-кодом в столичных заведениях ресторатора Вадима Прокопьева, который в числе прочего был причастен к клубу «Блондинки и брюнетки». Клуб был известен высокими ценами и жестким дресс-кодом.
Он отмечает, что, как правило, заведения отказывают гостям во входе не только потому, что те одеты неуместно, но еще и потому, что гости приходят со знаменитым белорусским выражением лица, которое проявляется оттопыренной губой и претензией «нам все должны».
— Никого в приличном обществе не интересует стоимость вашего гардероба. Поэтому уверенность, что брендовая маечка или дорогущие треники — пропуск в любое место, — это просто смешно.
Вадим напоминает, что клубы, бары и рестораны — не троллейбус. Поэтому нужно научиться уважать частную собственность и чужие правила.
— Да, заведению очень нужны ваши деньги. И если вы тратите много, но плевать хотели на дресс-код, в большинстве случаев вас пустят. Но все равно запомнят как хама или клоуна с высоким средним чеком.
К тому же, утверждает собеседник, в Лондоне, Нью-Йорке и даже Бангкоке в ультрапопулярных местах, если вы не соответствуете дресс-коду, вам откажут значительно тверже, чем в Минске, не унижаясь до объяснений.
— Так что прекратите врать, что за границей в «этой» одежде и обуви вас пускали везде. Если не знаете, что надеть, есть универсальный совет: вечером во всех местах, где есть формальный сервис, мужчин не портит клубный пиджак, а женщин — коктейльное платье неброской расцветки. Хорошие манеры открывают любые двери.
Война — слишком важное дело, чтобы доверять ее генералам. Фейсконтроль — слишком тонкое дело, чтобы доверять его суровому начальнику охраны. Поэтому будьте великодушны: как бы хорошо менеджер фейсконтроля ни исполнял свою работу, вы все равно обнаружите в заведении дамочек в кружевном. Они не обязательно шлюхи. Просто культура молодая, недоевропейская, правила и ритуалы не успели сформироваться.
Полный текст мнения Вадима Прокопьева о дресс-коде читайте
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По каким причинам минчан не пустили выпить несколько коктейлей и что об этом говорят в самих заведениях - в материале.
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