Трудовых мигрантов приезжает в Беларусь, по официальной статистике , заметно больше, чем отправляется наших соотечественников на заработки в другие страны. Но, по подсчетам экспертов, по факту все совсем наоборот: сотни тысяч белорусов ежегодно выезжают на заработки за границу. FINANCE.TUT.BY вместе с аналитиками попытался выяснить, сколько на самом деле наших соотечественников уезжает из страны «за лучшей долей».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

Мигранты-невидимки

В прошлом году 7,3 тысячи белорусов уехали на заработки за границу, при этом иностранцев, приехавших работать к нам, было почти в три раза больше. За три месяца этого года (январь-март) на работу за рубеж уехали 1,8 тысячи белорусов, а работать в Беларусь прибыло 4,3 тысячи человек. Такие цифры приводит Департамент по гражданству и миграции МВД. Правда, эта статистика учитывает лишь тех мигрантов, которые заключают рабочие договоры с аккредитованными в Беларуси фирмами, предлагающими трудоустройство за рубежом.

Данные МВД не фиксируют тех, кто уезжает работать за границу самостоятельно, не прибегая к услугам таких агентств. И таких мигрантов, по мнению экспертов, большинство.

— Наши граждане, согласно закону о внешней трудовой миграции, имеют право выезжать на работу за границу как через фирмы-лицензиаты, которые занимаются трудоустройством за границей, так и самостоятельно. И большинство людей все-таки выезжают самостоятельно, то есть они изначально не могут быть отражены в статистике, — говорит руководитель программы «Ла Страда» МОО «Гендерные перспективы» Елена Нестерук.

В 2012 году по заказу программы «Ла Страда» (программа по противодействию торговле людьми и содействию безопасной миграции, консультации по безопасному выезду за границу с целью по вопросам трудоустройства, учебы за границей, браков с иностранцами — Прим. TUT.BY) был проведен общенациональный опрос по трудовой миграции. Результаты опроса показали, что за границей только в 2012 году работали как минимум 3% от экономически активного населения Беларуси. Это порядка 139 тысяч человек. Опрос также показал, что трудовых мигрантов становится все больше: за пять лет (с 2006 по 2012 год) количество белорусов, выезжающих на заработки за рубеж, выросло более чем в четыре раза.

Эксперт: «Только в России работают 200−300 тысяч белорусов в год»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Один из способов определить реальные масштабы трудовой миграции — изучить данные стран, куда белорусы уезжают работать.

— В вопросах временной трудовой миграции хороший способ выйти на цифру, близкую к реальности, — это взять статистику основных принимающих стран, то есть куда едут белорусы. В миграционной сфере принимающие страны из-за особенностей учета обычно располагают более реалистичными цифрами, чем страны отъезда, и Беларусь здесь не исключение, — говорит аналитик варшавского исследовательского центра Eurasian States in Transition (EAST) Андрей Елисеев.

Главное направление для белорусов-мигрантов — Россия. В докризисные годы 70−90% трудовых мигрантов из Беларуси уезжали именно туда, уточняет эксперт. Сейчас их количество немного снизилось, однако Россия все равно остается номером один для отправляющихся на заработки наших соотечественников.

По данным МВД, в прошлом году 4,7 тысячи белорусов уехали работать в Россию, в 2015 году — 5,2 тысячи. Данные Федеральной миграционной службы России показывают , что белорусов, работающих в России, в 2015 году было около 30 тысяч. Согласно российской статистике , чаще всего на работу выезжают молодые люди в возрасте 18−29 лет. Работают они, как правило, в строительстве, на обрабатывающих производствах, в оптовой и розничной торговле, в сфере ремонта автомобилей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Однако официальная российская статистика по трудовым мигрантам также не показывает реальные масштабы миграции, ведь многие наши соотечественники работают в России неофициально.

— Если взять страны, в которых довольно долгая процедура получения разрешения на работу, то, по нашим наблюдениям, большинство белорусов там все-таки трудятся легально. Это подтверждают и наши организации-партнеры, которые работают с мигрантами в европейских странах. В России же достаточно много людей, которые при трудоустройстве не подписывают никаких документов. Например, белорусы там часто занимаются строительством для частных лиц. Ни для кого не секрет, что на таких работах они чаще всего не заключают никаких договоров с работодателями, — говорит Елена Нестерук.

То, что многие белорусы работают за границей нелегально, подтверждает и статистика. Например, по данным журнала «Экономическое развитие России», более 60% граждан из стран — членов ЕАЭС, прибывших в Россию для «работы по найму», трудятся по устной договоренности без заключения каких-либо документов.

— Проблема в том, что часто белорусы в России заняты без постановки на учет, то есть не видны и в российской статистике. По моей оценке, в течение календарного года на российском рынке труда временно заняты 200−300 тысяч белорусов, — говорит Андрей Елисеев.

Переориентировались с Востока на Запад



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

После того как экономическая ситуация в России начала ухудшаться, белорусы повернулись в сторону Запада. Вторая по популярности страна у белорусских трудовых мигрантов — Польша . На востребованность этого направления влияет также то, что польские власти становятся все более открытыми к мигрантам: в 2015 году работодателям разрешили не уведомлять местные власти и не получать разрешение при найме специалистов из Беларуси, если работают они не более 6 месяцев в году.

— Из-за рецессии в России и проактивной миграционной политики Польши наблюдается все больший интерес части трудовых мигрантов переориентироваться на польский рынок труда. В сравнении с украинскими мигрантами объем белорусской трудовой миграции в Польшу остается совсем малым, но тенденция на увеличение числа белорусских мигрантов в Польшу видна, — рассказывает аналитик EAST.

Растущий интерес мигрантов к Польше подтверждает и статистика обращений в программу «Ла Страда». Если в 2013 году обращение по поводу работы в России составляли 53% от общего числа, а по поводу Польши — 10%, то в 2016 году было 27% и 22% соответственно.

Статистика обращений в разбивке по странам за 2013 и 2016 гг.

— Эту тенденцию подтверждают и другие источники. Например, сейчас в Беларуси работает порядка 30 фирм-лицензиатов, которые предлагают трудоустройство в Польше. 25 из этих фирм открылись в 2016—2017 годах, когда быстрыми темпами начал расти спрос на это направление, — говорит Елена Нестерук.

По данным белорусского МВД, в 2016 году на работу в Польшу выехало всего 918 белорусов. По факту же в Польше в прошлом году было трудоустроено почти в десять раз больше белорусов, говорит Андрей Елисеев:

— Конечно, только по польским данным, в прошлом году белорусам было выдано около 5 тысяч разрешений на работу и примерно столько же были трудоустроены по временной упрощенной схеме трудоустройства, не требующей получения стандартного разрешения.

В Литву, по данным белорусского МВД, на заработки в прошлом году уехали 528 человек. Согласно литовской статистике, в течение 2016 года работодатели Литвы наняли 4,4 тысячи белорусов. За первый квартал 2017 года в Литву, по белорусским данным, уехали 53 человека, однако по данным литовской биржи труда, их было 473 человека.

Работать в Латвию в 2016 году уехали 18 белорусов, по данным МВД. Статистика Управления по делам гражданства и миграции Латвии отличается почти в 50 раз: разрешение на работу в прошлом году получили 1018 белорусов.

Официальная статистика европейских стран показывает более реалистичные масштабы трудовой миграции, чем российская, так как, по мнению экспертов, в этих странах большинство белорусов работают легально.

Прощай навсегда





Официальная статистика также не показывает реальное количество тех, кто уезжает из Беларуси на постоянное место жительства, считают эксперты. Белстат учитывает только тех, кто сообщает о своем намерении эмигрировать (то есть о намерении находиться за границей больше одного года) и впоследствии регистрируется в белорусских консульствах за рубежом. В 2016 году, например, таких было 13 тысяч человек, в 2015-м — 9,9 тысячи.

— Так как многие мигранты не желают сообщать соответствующим государственным органам о своем намерении переезжать за границу, они не включены статистику, — комментирует Андрей Елисеев.

В страны Евросоюза, по данным Белстата, в 2015 году переехало порядка двух тысяч белорусов. Однако данные Евростата показывают, что вид на жительство в 2015-м в 28 странах ЕС получили 82 тысячи белорусов, 5,9 тысячи из которых получили вид на жительство в связи с работой.

По белорусским данным, в США в 2015 году эмигрировали 327 белорусов. Американские же данные свидетельствуют о том, что в 2015 году вид на жительство в стране получили почти 2 тысячи белорусов.

В Канаде вид на жительство в 2015 году получили 214 белорусов, хотя белорусская статистика говорит лишь о 42 соотечественниках.

Данные Белстата по итогам международной миграции

По данным Белстата за 15 лет (с 2000 по 2015-й), страну покинули 163 тысячи белорусов. За это же время к нам приехали 305 тысяч иностранцев. Получается миграционный прирост 142 тысяч человек. Однако эксперты говорят, что на самом же деле в Беларуси наблюдается убыль мигрантов.

— Анализ данных из переписей населения указывает, что с момента получения независимости из Беларуси выехало примерно на 150 тысяч человек больше, чем прибыло, — говорит Андрей Елисеев.

Накопить на квартиру и посмотреть заграницу

Среди белорусских трудовых мигрантов мужчины в большинстве. Данные опроса, проведенного для программы «Ла Страда», показывают, что женщины среди тех, кто уезжает за границу на заработки, составляют 20%.

— Хотя женщины интересуются работой за границей почти так же активно, как и мужчины. В ходе нашего опроса мы спрашивали респондентов, хотят ли они уехать на заработки за границу. Среди тех, кто ответил «да», женщины составляли 45%. Однако уезжают чаще всего именно мужчины — женщины остаются дома с семьей, — рассказывает Елена Нестерук.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Большая часть из тех, кто уезжает на заработки, имеет среднее или среднее специальное образование, и за границей такие мигранты чаще всего устраиваются по рабочим и строительным специальностям. Однако нередко в последнее время среди мигрантов встречаются и высококвалифицированные специалисты.

— Профили мигрантов разнятся в зависимости от страны назначения и в зависимости от того, речь идет о временных трудовых мигрантах или о постоянной миграции. Согласно доступным данным по части опросов рабочей силы в Беларуси, половина трудовых мигрантов в возрасте 20−34 года, большинство со средним, средним специальным и профессионально-техническим образованием. Но в 2012—2013-м наблюдалась тенденция роста числа временных трудовых мигрантов с высшим образованием (с 9,5% в 2012-м до 13% в 2013-м). Это в основном соответствует профилю временных трудовых мигрантов, работающих в России. Что касается трудовых мигрантов, например, в Польше, там более явная группа белорусов с высшим образованием, — комментирует Елена Нестерук.

Причины, которые толкают людей уезжать на заработки за границу, безусловно, материальные. Почти половина трудовых мигрантов, согласно исследованию «Ла Страды», уезжают работать за рубеж, чтобы накопить на покупку жилья или необходимой мебели для дома или ремонта, а также решить текущие личные материальные сложности. Также решение уехать на заработки мигранты часто объясняют сложной экономической ситуацией в стране и желанием быстро и легко заработать деньги. Нематериальные причины, толкающие людей к эмиграции, — желание посмотреть другую страну и получить опыт работы за границей.