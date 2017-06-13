В Беларуси продолжается реконструкция трассы М-6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги), начавшаяся в 2016 году. Работы планируется завершить досрочно — в ноябре 2018 года.





Протяженность трассы М6 — 272 километра. К 2018 году она будет дорогой первой категории. На протяжении трассы будет построено более 50 сооружений, в том числе мосты и путепроводы. Один из самых крупных мостов соорудят возле Лиды через реку Литва. Дорога будет соответствовать европейским стандартам: только в одну сторону ширина проезжей части составит 7 метров плюс 3,75 метра обочины (3 метра из них заасфальтируют). Ширина разделительной полосы — 5 метров. Расчетная скорость после реконструкции — 120 км/ч. Сегодня реконструкция М-6/Е28 — это самый крупный инвестиционный проект с привлечением ресурсов Всемирного банка. Беларусь и Всемирный банк 8 января 2015 года подписали соглашение о займе для нашей страны в размере 250 млн долларов США для реализации проекта по модернизации транзитного коридора.

— Для нас этот проект является приоритетным и имиджевым, — отметили в холдинге «Белавтодор». — На наших дочерних предприятиях работают отличные специалисты в дорожном строительстве, к тому же строят они быстрее и дешевле, чем иностранные компании.

Кстати, именно на этом объекте «Белавтодор» впервые разработал и внедрил элементы единого корпоративного стиля: новая специальная одежда, окраска техники, оформление строительных городков и мест производства работ.























Ежедневно на объекте задействовано 416 единиц дорожно-строительной техники и более 800 специалистов. Работы ведутся всю неделю.

Подрядчики опережают рабочий график, поэтому ожидается, что строительство завершится не летом 2019 года, как это было предусмотрено первоначальным контрактом, а уже в ноябре 2018 года.

— Зимой рабочие сделали земляное полотно, объемы впечатляющие — 4,4 млн кубометров. Были переустроены инженерные коммуникации. Сегодня специалисты делают новую полосу, завершают укладку слоев дорожной одежды и возведение искусственных сооружений.





На новую полосу трассы автомобильный поток переводят поэтапно. После этого будет проведена реконструкция старой полосы дороги.

— К сожалению, есть у нас и проблемы — несвоевременная поставка щебня. За последние два месяца недоотгружено более 70 тысяч тонн. Если этот вопрос не решится оперативно, то это негативно скажется на темпе строительства и сроках ввода объекта, — констатируют в холдинге.

Что нового увидят автомобилисты на М6?





На всем протяжении реконструируемого участка на разделительной полосе будет установлено бетонное ограждение «Нью-Джерси». Планируется использовать 2 типа: сборное и монолитное ограждение. Предполагается, что оба варианта будут отечественного производства.

При реконструкции автомобильной дороги М-6/Е28 будут максимально использоваться вторичные материальные ресурсы, в первую очередь асфальтогранулят. Обсуждается вопрос переработки железобетона.

На отдельных строительных участках в порядке эксперимента установлены «эмоциональные» информационные указатели — смайлы, призванные нивелировать повышенный эмоциональный фон пользователей.



