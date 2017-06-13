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"Белорусы строят быстрее и дешевле, чем иностранцы". Как идет реконструкция трассы М6
В Беларуси продолжается реконструкция трассы М-6/Е28 Минск — Гродно — граница Республики Польша (Брузги), начавшаяся в 2016 году. Работы планируется завершить досрочно — в ноябре 2018 года.
— Для нас этот проект является приоритетным и имиджевым, — отметили в холдинге «Белавтодор». — На наших дочерних предприятиях работают отличные специалисты в дорожном строительстве, к тому же строят они быстрее и дешевле, чем иностранные компании.
Кстати, именно на этом объекте «Белавтодор» впервые разработал и внедрил элементы единого корпоративного стиля: новая специальная одежда, окраска техники, оформление строительных городков и мест производства работ.
Ежедневно на объекте задействовано 416 единиц дорожно-строительной техники и более 800 специалистов. Работы ведутся всю неделю.
Подрядчики опережают рабочий график, поэтому ожидается, что строительство завершится не летом 2019 года, как это было предусмотрено первоначальным контрактом, а уже в ноябре 2018 года.
— Зимой рабочие сделали земляное полотно, объемы впечатляющие — 4,4 млн кубометров. Были переустроены инженерные коммуникации. Сегодня специалисты делают новую полосу, завершают укладку слоев дорожной одежды и возведение искусственных сооружений.
На новую полосу трассы автомобильный поток переводят поэтапно. После этого будет проведена реконструкция старой полосы дороги.
— К сожалению, есть у нас и проблемы — несвоевременная поставка щебня. За последние два месяца недоотгружено более 70 тысяч тонн. Если этот вопрос не решится оперативно, то это негативно скажется на темпе строительства и сроках ввода объекта, — констатируют в холдинге.
Что нового увидят автомобилисты на М6?
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Работы планируется завершить досрочно - в ноябре 2018 года.
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